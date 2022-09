Fênix confirma troca de cinco abrigos de ônibus

Nesta quinta-feira, 22 de setembro, Viação Expresso Fênix, responsável pelo transporte coletivo de Mogi Guaçu, iniciou a troca de cinco abrigos de ônibus. Os locais escolhidos são o que apresentam maior fluxo de movimentação. O objetivo é melhor atender os cerca de oito mil usuários que utilizam as linhas do transporte público diariamente. O serviço conta com apoio e supervisão da Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade (SOM).

Cada novo abrigo tem investimento de R$ 10 mil, sendo de estrutura metálica e com proteção lateral e superior de policarbonato. A Fênix doou três novas coberturas e elas estão sendo instaladas na Praça Antonio Giovani Lanzi, popularmente conhecida como Praça da Capela, no sentido bairro-centro; na Avenida 9 de Abril, em frente ao Banco do Brasil no trajeto centro-bairro, e a última na Avenida Padre Jaime, em frente ao Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos, no sentido bairro-centro.

Já o supermercado Pague Menos doou mais dois novos abrigos por meio de parceria com a Administração Municipal e eles estão sendo instalados na Avenida Bandeirantes, sendo um em cada lado da via.

“Optamos por colocar os novos pontos de ônibus em vias de grande fluxo de veículos do transporte coletivo, como, por exemplo, na Avenida 9 de Abril. Os novos pontos são mais confortáveis e oferecem melhor comodidade aos passageiros para que eles possam esperar o transporte coletivo com mais espaço e segurança”, disse o secretário municipal de Obras e Mobilidade, José Antonio Ortiz Bueno.