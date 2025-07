FERIADO DO 9 DE JULHO ANTECIPA FEIRA NOTURNA DE JAGUARIÚNA PARA ESTA TERÇA

Devido ao feriado da Revolução Constitucionalista de 1932, no dia 9 de julho, a edição desta semana da Feira Noturna de Jaguariúna será realizada nesta terça-feira, dia 8, no Parque Santa Maria, das 17h às 22h.

O evento é realizado semanalmente pela Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, e tem entrada gratuita. A atração musical desta edição será o DJ Marcelo Tripinha, que irá tocar o melhor do flash back de todas as épocas.

A Feira Noturna já se consolidou como um evento da família e atrai moradores e visitantes de outras cidades. Conta com o melhor da gastronomia de rua em uma ampla praça de alimentação com food trucks, além das tradicionais barracas de frutas, verduras, legumes, pastéis e artesanato local, além de brinquedos para as crianças.

Serviço:

Feira Noturna de Jaguariúna

Data: terça, 08/07

Horário: das 17h às 22h

Atração: DJ Marcelo Tripinha (flash back)

Local: Parque Santa Maria

Endereço: Rua José Alves Guedes, 1.003 – Jardim Sonia