Fernando Capato autoriza e obras da nova escola do Imigrantes começam na segunda

De Holambra

O prefeito Fernando Capato assinou nessa terça-feira, dia 3 de agosto, ordem de serviço autorizando o início das obras da nova escola do Imigrantes. Os trabalhos começam na próxima segunda-feira, dia 9, com serviços preliminares como levantamento planialtimétrico e ligações de água e eletricidade. A previsão é que a unidade seja concluída em um prazo de 12 meses. Os detalhes dessa etapa inicial foram discutidos durante reunião com representantes da empresa vencedora da licitação e servidores do Departamento Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano e Rural.

A unidade será instalada ao lado da Unidade de Saúde do bairro, dentro do Centro Esportivo Benedito Galli. Ela terá cerca de 1.100 m² de área construída e 2.400 m² de área coberta, com 12 salas de aula, laboratório de informática, de ciências, auditório, biblioteca e playground, e poderá atender até 384 estudantes.

“A cidade está crescendo. E para garantirmos um crescimento ordenado é necessário ampliar a infraestrutura, inclusive na área de educação. Com a nova escola criaremos vagas, desafogando outras unidades, e facilitaremos o acesso aos alunos que moram no Imigrantes e bairros próximos, diminuindo a necessidade de deslocamentos”, afirmou o prefeito Fernando Capato.

Capato destacou ainda que a construção será executada utilizando recursos do tesouro municipal. “Decidimos custear a obra com recursos próprios com o objetivo de agilizar todo processo. A construção dessa escola no Imigrantes é um compromisso que assumimos com o bairro e com a cidade durante a campanha e que temos a alegria e o privilégio de começar a tirar do papel desde já, nos primeiros meses de mandato”, finalizou.