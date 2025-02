Festa de Maio 2025: Reunião define logística do evento sem prejudicar serviços de saúde

Uma reunião realizada na manhã desta quarta-feira, 5, na Secretaria Municipal de Saúde deu início às tratativas para a realização da 137ª edição da Festa de Maio, um dos eventos mais tradicionais do município. Nesse primeiro encontro, o assunto debatido foi a localização do parque de diversões. Até o ano passado, a estrutura era montada no gramado da Rua Vitório Coppos, mas em razão da presença do Centro de Hemodiálise e também da Sede do SAMU, algumas mudanças são necessárias para garantir que o atendimento dos pacientes não seja prejudicado.

O coordenador geral do Samu Regional Baixa Mogiana, Luis Henrique Machado, pontuou sobre o espaço livre mínimo necessário para que as ambulâncias de urgência e emergência possam se deslocar adequadamente para todas as regiões da cidade e o tempo de resposta às ocorrências não seja prejudicado. A secretária de Saúde, Dra. Maria Sueli Rocha Longhi, também enfatizou a importância do livre acesso ao Centro de Hemodiálise e chamou atenção para a perturbação sonora. “Além dos acessos liberados, temos que pensar também no conforto desses pacientes. Aos sábados, por exemplo, o funcionamento do parque é mais cedo e irá coincidir com as sessões. Temos que pensar juntos para que a tradição seja mantida, mas levando em consideração todas essas questões relacionadas aos nossos serviços de saúde”, disse.

O padre André Ricardo Panassolo explicou que os novos serviços de saúde já haviam sido colocados em pauta nas reuniões da comissão organizadora da parte religiosa da festa e afirmou que esse diálogo entre a Prefeitura e a Igreja é imprescindível para que o evento transcorra da melhor forma para todas as partes.

Inicialmente, ficou definido que será respeitada uma área livre de circulação de 50 metros da sede do SAMU e também da entrada do Centro de Hemodiálise, algo em torno de 50% da área do gramado da Rua Vitório Coppos e também da extensão da rua. A proposta é que os brinquedos que ocupavam parte dessa área – como o samba, barco viking e tobogã, por exemplo – sejam deslocados para a rua abaixo da Igreja de São Benedito (Rua Agostinho Cavenaghi), mas ainda será agendada uma reunião com o responsável do parque para delimitar os espaços necessários para cada atração e redistribuí-los no perímetro da festa.

As demais pautas relacionadas à organização do evento serão discutidas posteriormente pela Comissão de Eventos da Prefeitura em parceria com a igreja.