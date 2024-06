Festa do Peão de Santo Antônio de Posse: Primeira Noite de Sucesso Absoluto!

Na última quinta-feira, 20 de junho, Santo Antônio de Posse viveu uma noite inesquecível com o início da tão aguardada Festa do Peão. Considerado o evento mais esperado do ano na cidade, a festa não decepcionou e proporcionou momentos de pura emoção e diversão para o público presente.

A abertura do evento foi marcada por grandes montarias que prenderam a atenção de todos. A habilidade dos peões e a bravura dos animais criaram uma atmosfera de adrenalina e competição que só uma festa de peão pode oferecer. A locução ficou por conta do renomado Marco Brasil, que com sua voz potente e carisma, envolveu a plateia e deu um show à parte.

O ponto alto da noite foi o aguardado show da dupla Fernando & Sorocaba. Conhecidos por suas músicas animadas e apresentações eletrizantes, eles não deixaram por menos e encantaram a todos com um repertório repleto de sucessos. O público cantou junto e vibrou do começo ao fim, encerrando a primeira noite de festa com chave de ouro.

Para você que esteve presente, relembramos aqui alguns dos melhores momentos dessa noite mágica. E para você que não teve a oportunidade de comparecer, confira os destaques e se prepare para não perder os próximos dias dessa festa incrível. A Festa do Peão de Santo Antônio de Posse mal começou e já promete ser uma das melhores edições de todos os tempos!

Fique ligado para mais emoções, montarias espetaculares e shows imperdíveis nos próximos dias deste evento que é a cara da nossa cidade!

Fotos AQUI