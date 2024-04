FESTA DO TRABALHADOR TERÁ PAULA LIMA E ORQUESTRA LYRA MOJIMIRIANA

A Prefeitura de Mogi Mirim já se prepara para realizar a tradicional “Festa do Trabalhador” no dia 1º de Maio. Neste ano, o evento será realizado no Espaço Cidadão, junto da Feira Noturna. Com início marcado para às 14h00, a festa reserva para durante o dia, uma série de atividades recreativas, como pintura facial, modelagem de balões e touro mecânico, além ações de secretárias municipais, oficinas, estandes, serviços de corte de cabelo e esmaltaria, praça de alimentação e muito mais.

Para animar o evento, destaque para as presenças do grupo “Entre Amigos” e da Banda Show com Tatah. E para fechar a festa, haverá apresentação inédita da cantora Paula Lima com a participação da Orquestra da Lyra Mojimiriana. A programação é gratuita e voltada para toda a família. O evento contará com interprete de libras durante os shows.

PAULA LIMA

Com mais de 20 anos de carreira, Paula Lima cantou em orquestras de bailes e fez parte de algumas bandas em São Paulo, como Zomba (de soul music), Unidade Pop, e em shows da dupla Thaíde e DJ Hum. Em 1998, passou a integrar o grupo Funk Como Le Gusta. No ano seguinte, fazendo parte da banda, gravou o disco “Roda de funk”, no qual se destacou a faixa “Meu guarda-chuva”, de autoria de Jorge Benjor. Participou da trilha sonora do filme “Amores Impossíveis” e ainda do disco “23”, de Jorge Benjor.

Em 2003, com produção de Guto Graça Mello para a gravadora Universal Music, lançou o CD “Paula Lima”, do qual se destacaram as faixas “Foi para o seu bem”, “Meu guarda chuva” (Jorge Benjor), regravação de um sucesso de seu tempo quando era backvocal do Funk Como Le Gusta e as versões “O olhar do amor”, do sucesso de Anita Baker “The look of love” e “Serenata ao luar”, versão de Carlos Rennó para “Moonligth serenade”, de Glenn Miller.

No ano de 2006, lançou, pela gravadora Indie Records, o CD “Sinceramente”, no qual gravou “Eu já notei” (Ana Carolina e Totonho Villeroy), sendo remixada para as pistas de dança por André Werneck. Outra faixa de destaque é “Novos alvos” (Zélia Duncan, Martnália e Ana Costa), além dos samba “Tirou onda”, “Meu guarda-chuva” e “Já pedi pra você parar”, de Arlindo Cruz e parceiros.

Paula Lima foi uma das atrações do “Rock In Rio IV”, em 2011, apresentando-se com grande sucesso de público e crítica no Palco Sunset, no qual recebeu como convidado o rapper Afrika Bambaataa.