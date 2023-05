Festa em louvor a Santo Antônio de Pádua tem início no próximo final de semana em Pedreira

As programações festiva e religiosa começam no dia 27 de maio e se estendem até 17 de junho

A paróquia Santo Antônio de Pádua, em Pedreira, inicia no dia 27 de maio a 48ª edição da festa em louvor a Santo Antônio, uma das mais tradicionais comemorações religiosas do Circuito das Águas Paulista. O tema “Vocação: Graça e Missão, a exemplo de Santo Antônio, corações ardentes, pés a caminho”, traz reflexões sobre o ano vocacional. As programações religiosa e festiva, que incluem missas, procissão, bênção dos veículos e dos pães, quermesse e shows na área externa da igreja, seguem até o dia 17 de junho. A entrada é gratuita.

As missas serão celebradas de segunda à sexta-feira às 19h30 e aos sábados e domingos, às 18 horas. Dentro da programação religiosa, acontece também a trezena de Santo Antônio a partir do dia 1º de junho, e segue até o dia do padroeiro, contando com a participação de padres da diocese, inclusive do Bispo Diocesano Dom Luiz Gonzaga Fecchio. No dia 11 de junho, será realizada a carreata com a benção de veículos e motoristas pelo pároco Padre Alexandre Pereira. O dia do padroeiro (13 de junho) contará com a celebração de quatro missas, sendo a primeira às 6 horas da manhã, em seguida às 9 horas, 15 horas e na última, acontecerá a procissão e a missa às 19 horas. Nesse dia acontece a tradicional bênção do “pão de Santo Antônio”. Excepcionalmente no dia 08 de junho, em decorrência da programação do dia de Corpus Christi, a missa na Matriz de Santo Antônio será no período da manhã, às 7h30.

Durante os finais de semana acontece a Quermesse com barracas diversas, Parque de Diversões, Praça de Alimentação com lanches, pastel e muitas outras novidades. Após a celebração das Santas Missas, o espaço reservado à festa na lateral da matriz, vai contar com shows ao vivo, sempre a partir das 20 horas.

Programação da trezena de Santo Antônio

01 de junho (quinta-feira) às 19h30 – Padre Leandro Torres

Tema: “Vocação”.

02 de junho (sexta-feira) às 19h30 – Padre Charles Franco Peron

Tema: “Chamados a ser Povo de Deus: um olhar vocacional no concílio Vaticano II”.

03 de junho (sábado) às 18h – Bispo Dom Luiz Gonzaga Fecchio

Tema: ” Discípulos Missionários: a Vocação em Aparecida”.

04 de junho (domingo) às 18h – Padre Cesar Domingues

Tema: “Com Cristo, uma Vida que se torna Eucarística”.

05 de junho (segunda-feira) às 19h30 – Padre Carlos Simensin

Tema: “Servir com alegria: A vocação em Francisco”.

06 de junho (terça-feira) às 19h30 – Padre Paulo Henrique Dias

Tema: “O Discipulado Missionário em MC 3, 13-19”.

07 de junho (quarta-feira) às 19h30 – Padre Marcos Reversi

Tema: “Jesus chama”.

08 de junho (quinta-feira) às 07h30 (período da manhã) – Padre Alexandre Pereira

Tema: “Jesus chama para permanecer com Ele”.

09 de junho (sexta-feira) às 19h30 – Padre Rafael Spagiari

Tema: “Jesus chamou os que Ele mesmo quis para envia – Los ( Mc 3,13 – 14)”.

10 de junho (sábado) às 18h – Padre André Rossi.

Tema: “Terceira Parte: Vocação é Missão”.

11 de junho (domingo) às 18h – Padre Frei Flávio Gandelini

Tema: ” Caminhar juntos para fortalecer a esperança”.

12 de junho (segunda-feira) às 19h30 – Padre Francis Mistrelli

Tema: “Conclusão: Vocação é Graça e Missão”.

13 de junho (terça-feira) – Dia do Padroeiro

Missa às 6h – Padre Alexandre Pereira

Missa às 9h – Padre Alexandre Pereira

Missa às 15h – Padre Alexandre Pereira

Procissão e Missa às 19h00 – Padre Alexandre Pereira

Programação festiva

SHOWS

27 de maio – 20 horas – 04 Tons

28 de maio – 20 horas – Mateus Calió e Gustavo

03 de junho – 20 horas – EDZ

04 de junho – 20 horas – Romanza

08 de junho – 20 horas – Alexandre Reys

10 de junho – 20 horas – Ditinho DJ

11 de junho – 20 horas – New Melody

13 de junho – 20 horas – Julia Marine

17 de junho – 20 horas

Local da quermesse e shows:

Área externa da Matriz de Santo Antônio de Pádua

Rua Alfredo Martinelli – Vila Santo Antônio, Pedreira/SP