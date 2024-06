FESTIMM CHEGA À SUA 13ª EDIÇÃO

Festival de Inverno de Mogi Mirim-SP divulga programação e aguarda público de cerca de 8 mil pessoas

Em uma programação plural, evidenciando diferentes gêneros musicais, de 05 a 09 de julho de 2024, Mogi Mirim-SP sedia um dos maiores encontros de arte da região, o Festival de Inverno de Mogi Mirim-SP (Festimm). O evento tem produção da Lyra Mojimiriana, assinatura artística do maestro Carlos Lima e, em sua programação, conta com nomes de peso da cena nacional, além da participação de grupos locais e a expectativa de atrair um público de milhares de pessoas aos espetáculos. De acordo com a organização, cerca de 8 mil espectadores são aguardados ao longo de cinco dias de programação.

A agenda é intensa, com espetáculos voltados a um público amplo e apreciador de diferentes linguagens artísticas, privilegiando estilos como o rock, o samba e o choro, a música popular brasileira, o forró, o teatro musical, a tradição das fanfarras e bandas de coreto, além dos corais adulto, infantil e da terceira idade, do cancioneiro de vozes femininas e da música mineira, com destaque à presença do cantor e compositor Flávio Venturini.

A programação dedica, ainda, especial espaço à intensa produção musical dos alunos e professores da Lyra Mojimiriana. As atrações são, em sua maioria, gratuitas ou a preços populares.

O FESTIMM é organizado pela Lyra Mojimiriana, uma instituição cultural com 39 anos de história e, ao longo de mais de uma década de Festival, já recebeu um público de dezenas de milhares de pessoas e grandes artistas, como Leila Pinheiro, Toquinho, Zeca Baleiro, Zizi Possi, Guilherme Arantes, Renato Teixeira, além de solistas clássicos e artistas internacionais, como Charlotte Ruby (França), Felice e Cortes Young (Alemanha), Gunter Wurel (Alemanha) e Samuel Sené (França).

Oferecendo atividades gratuitas de ensino musical em Mogi Mirim, a Lyra Mojimiriana desenvolve também o projeto “Gente é pra Brilhar”, através do qual recebe apoio de empresas que, utilizando leis de incentivo, podem apoiar a iniciativa sem custos extras e beneficiar cerca de 350 crianças, jovens e adultos.

A 13ª edição do Festimm conta com a parceria e o apoio do Ministério da Cultura e da Secretaria de Cultura e Turismo de Mogi Mirim.

Ao longo de cinco dias de uma programação intensa, Mogi Mirim se tornará a ‘Capital da Cultura’, apresentando uma agenda que reflete a maior manifestação artística do município e, talvez, a mais importante da região da Baixa Mogiana. Com o tema “Pluralidade & Diversidade”, a programação eclética pretende atrair todos os públicos para o Centro Cultural “Professor Lauro Monteiro de Carvalho e Silva’ e Praça 250 Anos, onde as atrações serão concentradas. Além da agenda cultural, durante toda a programação, permanecerá em funcionamento uma praça de alimentação com food-trucks que são, tradicionalmente, uma atração aos visitantes.

PROGRAMAÇÃO ARTÍSTICA

O Festimm envolverá cerca de 800 artistas, numa mistura de ritmos e estilos. A programação traz, em sua abertura, a elogiada voz da mineira Jesuane Salvador, ao lado do virtuosismo do Quinteto Carlos Lima, em apresentação no dia 05 de julho, às 21h.

Neste ano, a agenda traz, como ponto alto, a participação de Flávio Venturini, acompanhado da Orquestra Lyra Mojimiriana. O concerto acontece no dia 9 de julho, às 18h30, e tem regência do maestro Carlos Lima. A participação do público é gratuita.

O Festimm, conta com a parceria e o apoio do Ministério da Cultura, através da Lei Federal de Incentivo à Cultura, Secretaria Estadual de Cultura de SP, através do Proac, e da Secretaria de Cultura e Turismo de Mogi Mirim-SP. Patrocínio: Banco Itaú, Grupo Guaçu, Tenneco, Sogefi, Cortag, Mahle, Marangoni, Baumer, Firlon, Balestro, Neolink, Confecção Haes. Patrocínios Diretos: Nova Onda e Neo Link. Apoio: Santa Ficha, Regente Odontologia, Santa Cruz Parafusos, Total Box, Solidente Assistência Odontológica, Cia Dos Pallets, Praça de Alimentação.

Para acompanhar todas as novidades e conferir a programação completa, basta acessar as mídias sociais da Lyra Mojimiriana e do Festimm.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO DO 13º FESTIMM – FESTIVAL DE INVERNO DE MOGI MIRIM 2024:

05 DE JULHO – 6ª FEIRA

· 18h – ABERTURA DA FEIRA DE ARTESANATO E PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO. Com: DJ ED. Entrada Franca.

· 19h – CONCERTO DE ABERTURA DO FESTIMM. Apresentando: Banda Lyra, sob regência do maestro Dailton Lopes. Teatro (R$ 20 | R$ 10 meia).

· 21h – FEMININA VOZ – Encontro poético-musical das grandes vozes da música mundial, apresentando “Quinteto Carlos Lima” & Jesuane Salvador. Praça De Alimentação | Entrada Franca.

06 DE JULHO – SÁBADO

· 13h – MUSICAL INFANTIL LYRA | Profs. Cláudia Benedeti e Duda Sanvido. TEATRO (R$ 20 | R$ 10 meia)

FESTIVAL ROCK FESTIMM. Praça de alimentação | Entrada Franca.

· 10h – GARAGE BANDS. Indecisão Coletiva | Inonimatus | Starlights | The Kingdom.

· 13h – DJ ED

· 15h – ROTTA DO SOM

· 17h – ON THE ROCKS | BONECA DE CERA + KEROZENE

· 21h – CLASSICAL QUEEN COVER.

07 DE JULHO – DOMINGO

ENCONTRO REGIONAL DE BANDAS E FANFARRAS. Praça de Alimentação | Entrada Franca.

· 10h – Fanfarra da 3ª Idade: Fanfarra Equipotência; Fanfarra Humberto Brasi; FAMM – Fanfarra Amigos de Mogi Mirim; ICA

· 12h – DJ ED

· 14h – Banda Casa da Artes – Itapira | Maestro Dailton Lopes

· 15h – Banda Santa Terezinha – Mogi Guaçu | Maestro Sérgio Manera

· 16h – Corporação Musical Marcos Vedovelo – Mogi Guaçu | Maestro Benedito Carvalho

· 17h – Banda Musical Lyra Mojimiriana – Mogi Mirim | Maestro Dailton Lopes

· 18h30 – Forró Maria Lua. Praça de Alimentação | Entrada Franca.

· 19h30 – Recital de Alunos de Violão | Profs. Cláudia Benedeti e Luciano Santos. TEATRO (R$ 20 | R$ 10 meia)

08 DE JULHO – 2ª FEIRA

NOITE DO SAMBA & CHORO

· 19h – ARMANDO MORELLI & CONVIDADOS | Gisele Lima | Rodolfo Coutinho | Jonas Caciano | Wagner Oliveira. PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO | ENTRADA FRANCA.

09 DE JULHO – 3ª FEIRA

· 12h – ORQUESTRA DE VIOLÕES. SALÃO NOBRE | ENTRADA FRANCA

· 12h30 – MOSTRA DE ALUNOS LYRA. Abertura: CORAL MUNICIPAL | regente Gisele Lima. TEATRO (R$ 20 | R$ 10 meia)

ENCERRAMENTO DO 13º FESTIMM

· 12h – DJ ED

· 16h30 – CORAL 60+ | regente Cláudia Benedeti

· 17h – FLOR DA ALMA | Ana Paula Moreti (voz) & Thiago Santana (piano)

· 18h30 – ORQUESTRA SINFÔNICA LYRA & FLÁVIO VENTURINI | Maestro Carlos Lima. PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO | ENTRADA FRANCA