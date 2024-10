Festival Bar em Bar de Campinas começa nesta quinta (31), com 15 participantes de Campinas, Valinhos, Socorro e Mogi Guaçu

Evento promovido pela Abrasel reúne petiscos e drinks da tradicional cozinha botequeira e vai até 30 de novembro

Com o tema “A alegria tá na mesa”, cujo propósito é valorizar o ambiente descontraído dos bares brasileiros, a região de Campinas recebe no período de 31 de outubro a 30 de novembro a terceira edição do Festival Bar em Bar, organizado pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) Regional Campinas. A edição de 2024 tem 15 estabelecimentos de Campinas, Valinhos, Socorro e Mogi Guaçu, os quais apresentarão petiscos e drinks diversificados. Paralelamente, o evento acontece em 14 estados brasileiros, com mais de 400 bares participantes.

Os participantes do Festival Bar em Bar desenvolveram ou adaptaram um petisco e um drink de seu cardápio para participar do concurso, os quais serão avaliados pelos jurados e através de votação pelo site do evento. Neste ano, o petisco será vendido com valores entre R$ 35,90 e R$ 65,00, e os drinks no valor de R$ 25,90 e R$ 45,90.

Como nas duas edições anteriores, o Festival vai premiar o bar com o melhor petisco e o melhor drink, eleitos através de um corpo de jurados. Os participantes que visitarem e votarem em pelo menos cinco bares concorrem a um vaucher no valor de R$ 1.000,00. Em 2024, os vencedores do Festival foram o Consagrados Brew Bar, com o petisco Camarão Crispy Spicy, e o Banana Café Campinas, com o drink o Patinho na Banheira.

André Mandetta, presidente da Abrasel Regional Campinas, diz que o Bar em Bar comprova a importância dos botequins na cultura dos brasileiros. “O bar é o ambiente mais democrático que se tem, onde se comemora e confraterniza. A ideia do evento é poder valorizar e dar os devidos holofotes a esses estabelecimentos”, acrescenta.

Ele lembra, ainda, que Campinas tem um passado rico com a gastronomia de buteco, com vários lanches da cidade participantes de finais de concursos nacionais. “Sem contar que recentemente, o tradicional Boquinha de Anjo, criado em Campinas, ganhou o título de Símbolo Gastronômico e Culturas de Campinas, fato que mostra a relevância dessa gastronomia para a cidade e região”, afirma.

Segundo ele, eventos gastronômicos são importantes para difundir a gastronomia dos estabelecimentos e entreter os participantes, além de trazer um impacto financeiro não somente para as casas, mas para a economia regional. “Em 2023, o Festival atingiu cerca de 2,5 mil petiscos vendidos e cerca de 1,7 mil drinks”, lembra Mandetta. “Nossa expectativa é de que esses números sejam superados nesta edição”, acrescenta o presidente da Abrasel Campinas.

RESTAURANTES PARTICIPANTES EM 2024

ARK25 Bar, Banana Café, Bar Candreva Campinas, Bar Candreva Valinhos, Bar Candreva Taquaral, Candreva Barão, Bar Santa Genebra, Doka Bar, Dom Brejas Beer House, Fika Bar, Los Vaqueros Espeto Bar, Maria Maria Restaurante, QCB Quiosque Choperia e Bar, Ramalho Experience BBQ, Rock & Soul Music Bar,

Serviço:

Bar em Bar – A alegria tá na mesa

31 de outubro a 30 de novembro

Patrocínio: Santa Capela, com fornecimento da cachaça a ser utilizada nos drinks

Mais informações e descrições dos cardápios, horários e valores: https://barembarrmc.com.br/

Realização: Abrasel