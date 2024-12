Festival de Ideias da Conexão Quilombo Amarais reúne empreendedores com projetos de impacto social

(foto de uma apresentação de empreendedor na primeira edição do Festival)

Segunda edição do evento será neste sábado, dia 14, no CEU Thais Fernanda Ribeiro, com entrada gratuita

Acontece sábado, dia 14 de dezembro, a partir das 13h, o 2º Festival de Ideias realizado pelo Conexão Quilombo Amarais – Hub, no Centro de Artes e Esportes Unificado (CEU) Thais Fernanda Ribeiro, situado na Vila Esperança, em Campinas. A iniciativa reunirá coletivos, empreendedores sociais e individuais da região dos Amarais para apresentar negócios e projetos que geram impacto social.

A Organização da Sociedade Civil (OSC) Grupo Primavera é a proponente, junto à FEAC, do projeto Conexão Quilombo Amarais – Hub de Cidadania Ativa, formado há três anos. “O Hub acolhe coletivos, grupos, empreendedores sociais, individuais e pessoas com projetos de impacto social. Oferecemos uma trilha para que os participantes comecem a empreender, todo o acompanhamento necessário, diferentes tipos de suporte técnico e o capital semente, patrocinado pela FEAC, para impulsionar os projetos”, explica Milton Cesar de Souza Alves, gerente do Hub e coordenador do evento.

Participarão do evento 12 coletivos e grupos que integram o Hub, como por exemplo o Athlético Unidos, grupo de futebol feminino bicampeão da Taça das Favelas, e o Pogonas Futebol Trans, responsável por dois campeonatos paulistas de futebol trans. “Nosso objetivo é atrair mais empreendedores, mostrando que é possível se integrarem ao nosso hub, bem como mostrar os resultados dos projetos realizados”, complementa o gerente. Uma feira comunitária de produtos acontecerá também no local.

Serviço:

2º Festival de Ideias da Conexão Quilombo Amarais

Local: Centro de Artes e Esportes Unificado (CEU) Thais Fernanda Ribeiro – Rua Demerval da S Pereira, s/nº – Vila Esperança

Data/horário: sábado, 14 de dezembro, das 13h às 17h

Programação: https://www.facebook.com/share/p/1Dufytz97Q/

Entrada gratuita