NESTE SÁBADO TEM EDIÇÃO ESPECIAL DA FEIRA DA LUA

Com o objetivo de ampliar as opções de lazer para a população, a Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse, por meio do Departamento de Cultura e Turismo, realiza neste sábado, 05 de abril, na praça da Matriz, uma edição especial da tradicional Feira da Lua.

A partir das 19h, o público poderá curtir um animado show sertanejo com a dupla Ander e André, prometendo agitar a noite na Praça Coronel David Baptista, popularmente conhecida como Praça da Matriz.

A Feira da Lua é um evento que une cultura, gastronomia, artesanato e música, sendo uma excelente alternativa de entretenimento para os munícipes e, ao mesmo tempo, uma importante oportunidade de geração de renda para os feirantes possenses.

A Feira, vale lembrar, acontece semanalmente, todas as quintas-feiras, das 18h às 22h, no mesmo local.