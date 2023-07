Festival de Inverno de Amparo atrai 200 mil pessoas, lota rede hoteleira e tem ações inclusivas

A segunda semana do 22º Festival de Inverno de Amparo (SP), realizada de 10 a 16 de julho, recebeu mais de 200 mil pessoas que circularam pela cidade para aproveitar o evento. O festival apresentou grandes atrações da MPB, diversas atrações locais e da região do Circuito das Águas Paulista.

Foram mais de 40 shows com apresentações em quatro palcos de artistas regionais, atividades itinerantes, espetáculos de teatro e grupos de dança, proporcionando ao público momentos culturais inesquecíveis. O Festival de Inverno, organizado pela Prefeitura Municipal da Estância de Amparo, continua até o próximo domingo, dia 23 de julho, e é totalmente gratuito.

O palco Vozes do Inverno, montado na Praça Pádua Salles, foi local de apresentações de artistas renomados como Biquíni Cavadão, Milton Guedes, Ana Carolina e Nando Reis. O público foi contagiado pela música de qualidade e pela animação dos artistas, tendo proporcionado até a participação especial de fãs que subiram ao palco para cantar com seus ídolos.

Além da programação musical diversificada, a praça de alimentação recebeu decoração especial e ofereceu uma ampla variedade de opções gastronômicas para todos os gostos, completando a experiência do festival.

O Festival de Inverno também é solidário. Com o intuito de ajudar aqueles que mais precisam, o evento está solicitando, de forma voluntária, a doação de 1 kg de alimento não perecível ou de roupas de inverno. Essa ação, totalmente gratuita para os participantes, demonstra a importância de praticar a solidariedade em momentos de união e celebração, que visam contribuir com a comunidade.

Destaque especial para os cuidados que a organização do evento dedicou a questões de acessibilidade no Festival. Locais especialmente reservados para maiores de 60 anos, pessoas com deficiência e interpretação em Libras nos shows principais proporcionaram à comunidade de surdos mudos presentes nos dias, condições de aproveitarem as atrações apresentadas.

Para o Presidente do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida de Amparo, Sérgio Nardini, a acessibilidade em eventos culturais, como o Festival de Inverno, desempenha um papel fundamental na promoção da inclusão e na valorização da diversidade. “Ao disponibilizar serviços de intérpretes de Libras e áreas reservadas para pessoas com deficiência em frente aos palcos, é possível garantir que todos os participantes, independentemente de suas habilidades e necessidades, possam desfrutar plenamente das experiências culturais oferecidas”, afirma.

Segundo a organização, o festival gerou cerca de 500 empregos temporários diretos e indiretos, movimentando significativamente a economia local. A ocupação hoteleira alcançou mais de 90% em hotéis e pousadas da região, sem contar em chácaras e casas disponibilizadas em aplicativos de locação temporária. O comércio local, além de restaurantes, postos de gasolina e supermercados, também apresentaram crescimento nas vendas. Pesquisas realizadas apontam que, para cada R$ 1,00 investido pela Prefeitura na montagem do Festival, estima-se que sejam injetados R$ 10 na economia local.

A Organização do Festival de Inverno da Estância de Amparo continua trabalhando intensamente para proporcionar momentos de entretenimento, cultura e lazer para moradores da cidade e turistas que irão comparecer na última semana da edição de 2023.

Sobre o Festival de Inverno de Amparo

O Festival de Inverno de Amparo é um evento anual realizado pela Prefeitura Municipal da Estância de Amparo (SP). Em sua 22ª edição, disponibiliza ao público uma programação diversificada, proporcionando entretenimento, lazer e cultura. Além disso, o evento contribui para o desenvolvimento econômico da região, impulsionando o turismo e estimulando o comércio local.