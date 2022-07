Festival de Inverno de Mogi Mirim recebe Ana Paula Moreti em seu novo show com músicas de Ivan Lins.

Em sua nova turnê, Ana Paula Moreti se consagra como uma das mais talentosas cantoras da atualidade. “Abre Alas” é o show da sua mais nova turnê com repertório dedicado à Ivan Lins. Ana Paula estreia no Festimm – Festival de Inverno de Mogi Mirim, no próximo dia 28 de Julho, com entrada gratuita.

“As pessoas realmente precisam preparar o coração… Ana Paula canta maravilhosamente bem, e com o coração!” – Rosa Passos.

“A voz além de linda e única, está na posição de honra, como deve ser uma cantora dessa qualidade. Repertório e arranjos excelentes!” – Flora Purim.

Com elogios de celebridades da música brasileira, Ana Paula Moreti traz ao público o show “Abre Alas” onde interpreta músicas de Ivan Lins – um dos maiores compositores brasileiros de todos os tempos. Acompanhada por uma banda de nível internacional que já se apresentou em vários países, tem Thiago Santana, no piano – Josimar Pereira, violão – Bruno Coppini, contrabaixo – Alexandre Cunha, bateria e como convidado especial, Marcelo Martins, um dos maiores saxofonistas em atividade, toca com Djavan há mais de duas décadas e já atuou como convidado junto a grandes nomes da MPB como Ivan Lins, João Bosco, Caetano Veloso, entre outros.

Dia 28 de Julho, às 20h, é a vez de Mogi Mirim receber este espetáculo no Teatro do Centro Cultural “Lauro Monteiro de Carvalho e Silva”. O show faz parte da programação oficial do 11º Festimm – Festival de Inverno de Mogi Mirim. A entrada é gratuita.

Ana Paula Moreti canta profissionalmente desde os 18 anos. É formada em licenciatura de música pela Unimep, bacharelada em canto na Unis e pós graduação em voz profissional. Abriu shows de Almir Sater e Renato Teixeira. Com o Grupo Eletropocket foi destaque na programação da Rádio Nova Brasil FM e participou da coletânea da Sony “Novos talentos da Nova”. Desde 2010 integra o grupo do baterista Alexandre Cunha, com o qual participou de importantes festivais de jazz e diversas turnês Internacionais: Indonésia, Alemanha, Áustria, Holanda e Suíça. Em 2017 lançou o DVD “Alegre Menina – Ana Paula Moreti canta Djavan”, depois de uma turnê de grande sucesso. Em 2018 foi solista convidada especial da Orquestra Municipal de Americana, no Juca Jazz Festival, dividindo o palco com Marcel Powell. Em 2019 lançou o EP “Prepare o Coração”, que recebeu elogios de Rosa Passos e Flora Purim.