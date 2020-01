Festival de música do Unasp movimenta Engenheiro Coelho e região

A Academia Internacional de Música do Centro Universitário Adventista de São Paulo (Unasp) realiza entre os dias 7 e 18 de janeiro a primeira edição do festival de música UNAMUSI, em Engenheiro Coelho (SP).

Uma maratona musical de 11 dias com a presença de músicos nacionais e internacionais para capacitações, aulas, workshops, oficinas, recitais e concertos. O UNAMUSI reúne atrações gratuitas abertas ao público com grupos instrumentais e orquestras.

A novidade surge com a proposta de reunir músicos e apreciadores de produção musical visando fortalecer a identidade artística, aprimorar habilidades musicais, interagir com novos repertórios vocais e instrumentais.

O UNAMUSI terá duração de 11 dias, reunindo 43 músicos profissionais nacionais e internacionais que serão professores de cerca de 200 alunos já inscritos no festival.

A abertura do festival UNAMUSI aconteceu na terça-feira às 19h no Unasp.

Concertos gratuitos

Estão programados concertos em todas as noites do festival com entrada gratuita do público. Eles acontecem sempre às 20h. O primeiro será nesta terça-feira (7) durante a abertura com os solistas Maria José Carrasqueira (piano), Sérgio Burgani (clarinete) e Felipe Garibaldi (violão).

Um repertório que irá reunir clássicos da música erudita.

“Nosso objetivo é oferecer música de qualidade para quem gosta através do UNAMUSI. Serão dias intensos de aprendizado com músicos de referência nacional e internacional, como os solistas que farão o concerto de abertura. Vale acompanhar, vir e assistir ao UNAMUSI”, convida o diretor da Escola de Artes do Unasp, Gerson Arrais.

Oportunidade

Entre os músicos convidados estão o trompetista espanhol Rubén Simeó, que leciona no Conservatório de Plasencia (Espanha), o compositor americano James Lee III, professor na Morgan State University, em Baltimore (Estados Unidos), o Maestro Lutero Rodrigues da Academia Brasileira de Músicos, e a professora e pianista Maria José Carrasqueira. Além de aulas irão participar de concertos abertos do UNAMUSI.

A Academia Internacional de Músicos do Unasp incentiva a participação através de bolsas concedidas para músicos profissionais, professores, estudantes, monitores e participantes da Orquestra Filarmônica Adventista do Brasil. “A ideia é ter um espaço de aprendizagem e muito conhecimento musical. Esse tipo de evento é inédito na região, por isso estamos com uma boa expectativa para o UNAMUSI”, revela Arrais.

SERVIÇO

Festival de música movimenta Engenheiro Coelho

Quando: de 07 a 18 de janeiro

Local: Unasp – Centro Universitário Adventista de São Paulo. Endereço: Estrada Municipal Pastor Walter Boger, S/Nº, em Engenheiro Coelho (SP).

Concertos gratuitos: Diariamente às 20h. Não é necessário ingresso.

Inscrição para festival: Site oficial – eventbrite.com.br