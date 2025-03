Festival de Orquídeas e Flores volta a encantar Campinas

Evento gratuito acontece de 7 a 9 de março, na Estação Cultura de Campinas, e trará mais de 10 mil plantas, inclusive espécies raras de orquídeas

A diversão não precisa terminar na Quarta-Feira de Cinzas. Nos dias 7, 8 e 9 de março, no fim de semana após o Carnaval, Campinas sediará a 5ª edição do Festival de Orquídeas e Flores, que apresentará mais de 10 mil exemplares para exposição e venda, proporcionando um passeio cultural que promete entreter toda a família. O evento tem o apoio da Secretaria de Cultura e Turismo da Prefeitura de Campinas.

Além das incríveis variedades de flores e espécies raras, o festival contará com uma série de atrações adicionais. Durante o evento, haverá oficinas gratuitas sobre cultivo de orquídeas e outras flores, artesanato e uma deliciosa praça de alimentação.

O evento será realizado na Estação Cultura de Campinas, com entrada gratuita. É uma oportunidade perfeita para prolongar as festividades e desfrutar de um ambiente repleto de beleza natural e alegria, apreciar obras e peças feitas à mão e degustar pratos saborosos.

“As orquídeas possuem espécies tão diferentes e fascinantes, sendo que muitas delas serão expostas no evento e estarão disponíveis para venda a preços acessíveis. Não tenho dúvidas de que será encantador realizar um passeio pelos corredores da feira, ornamentados com essas flores que enchem os olhos, diz um dos organizadores, Bento Souza.

Na sexta-feira, dia 7, os visitantes poderão visitar o evento das 9h às 20h, no sábado, das 9h às 20h, e no domingo, das 9h às 16h. A Estação da Cultura de Campinas: entrada 1, pela Praça Marechal Floriano, em frente à Rua 13 de Maio (Centro); entrada 2, estacionamento da Rua Francisco Teodoro, Vila Industrial.

Serviço:

5º Festival de Orquídeas e Flores

Local: Estação Cultura de Campinas

Endereço:

Entrada 1:Praça Mal.Floriano Peixoto, Em frente à Rua 13 de Maio, Centro.

Entrada 2: Estacionamento da Rua Francisco Teodoro, Vila Industrial.

Entrada Gratuita

Datas e horários:

7 de março, sexta – 9h às 20h

8 de março, sábado – 9h às 20h

9 de março, domingo – 9h às 16h