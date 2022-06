Festival do Torresmo apresenta Arraiá do Pacaembu na cidade de São Paulo

Entre os dias 01 e 03 de julho vai acontecer na cidade de São Paulo o Festival do Torresmo. Com entrada gratuita, o evento será realizado, a partir das 12h, na Praça Charles Miller, em frente ao estádio do Pacaembu. Com o apoio da Prefeitura Municipal de São Paulo, a realização da festa é da Comedoria na Praça.

O Festival do Torresmo é uma feira gastronômica itinerante. O cardápio conta com vários tipos de torresmo, joelho de porco, costelinha suína, pernil e outros derivados da carne suína. Também apresenta gastronomia diversificada, como, por exemplo, costela fogo de chão, hambúrguer artesanal, crepe, churros, e cerveja artesanal. Serão mais de 30 restaurantes e vários estilos de cervejas diferentes.

Durante o evento, vários shows ao vivo de artistas de diversos gêneros irão garantir a animação do público presente. Na sexta-feira (01), a partir das 19h quem comanda a festa é a cantora Marina Afarelli.

No sábado (02), os shows começam a partir das 13h com a apresentação do cantor Pedro Poema. Na sequência, tem a tradicional quadrilha com a banda Explosão Paulista. A partir das 17h30, show com a renomada banda Bicho de Pé. E, às 19h30, tem a apresentação da banda cover Vim de Marte.

Domingo (03), o cantor Leandro Barros sobe ao palco para esquentar o público, às 13h. Logo depois, tem o show da banda Raul e os Pirilampos. Às 19h30, encerramento da festa com o show de Nathalia Corte.

O complexo vai contar com o apoio e monitoramento da Guarda Civil Municipal e da Polícia Militar para garantir a segurança do público. Para mais informações sobre o evento, acompanhe nas redes sociais: @festivaldotorresmoautentico.

BANDA BICHO DE PÉ

O Bicho de Pé é um grupo que compõe e toca música regional brasileira dançante do norte e nordeste, como xote, baião, samba, forró, xaxado e arrastapé. Em 24 anos de carreira, já tocou com grandes nomes da música brasileira como Dominguinhos, Elba Ramalho, Ivete Sangalo, Daniela Mercury, Fagner, Zeca Baleiro, Geraldo Azevedo, Maria Gadú, Luiza Possi, entre outros.

O primeiro CD Com o “Pé nas Nuvens”, lançou a música “Nosso xote”, sendo em 2001, uma das músicas mais tocadas nas rádios e televisões do Brasil. A banda já realizou dez turnês internacionais. Já divulgaram seu trabalho na Suíça, Alemanha, Holanda, Bélgica, Portugal, França, Itália, Finlândia, Rússia, Espanha, Áustria, Inglaterra e EUA.

SERVIÇO

Evento: Festival do Torresmo – Arraiá do Pacaembu

Data: 01 a 03 de julho

Horário: A partir das 12h

Local: Estádio do Pacaembu – Praça Charles Miller – São Paulo/SP.

Valores: Entrada gratuita