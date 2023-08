Feverestival termina neste sábado, 5, na Casa de Cultura Tainã

Essa foi a 17ª edição do evento. Entrada é gratuita e a retirada dos ingressos deve ser feita no próprio local

O Feverestival – Festival Internacional de Teatro de Campinas – encerra sua 17ª edição neste sábado, 5 de agosto, com atividades na Casa de Cultura Tainã, ponto de cultura localizado na Vila Padre Manoel de Nóbrega. A entrada para o evento é gratuita, com retirada de ingressos no local.

As atividades começam às 16h, com o espetáculo ‘OlorumAyé – Uma história Iorubá’ [Grupo Oriki], projeto de contação de histórias africana que nasceu da vontade e necessidade de se contar histórias pretas. O grupo narra, utilizando-se do lúdico como dança e música, o nascimento do mundo e a criação do ser humano por meio do olhar africano. A contação passa por três histórias: o conto do orixá Exu, depois a criação da mãe terra pelo Oriki de Oranyã e o nascimento dos seres humanos pelos orixás Oxalá e Nanã.

Às 17h, sobe ao palco da Tainã o show ‘Vissungo – O canto dos Escravizados’ [Tlhangana]. O projeto musical é realizado pelos musicistas Graciela Soares, Marcelo Santhu e Otis Selimane, e composto por arranjos contemporâneos e inéditos do álbum ‘O Canto dos Escravos’, gravado em 1982 por Clementina de Jesus, Geraldo Filme e Tia Doca.

Às 18h30 é a vez do público mergulhar no universo do ator convidado de Florianópolis, Santa Catarina, Luan Renato Telles, que apresenta o espetáculo solo ‘Poeira’. Na montagem, Telles leva o público a refletir sobre infância, masculinidades, família e amor por meio de um olhar para o passado, na busca por respostas até então desencontradas.

Para encerrar as atrações, às 20h, o Festival recebe o show ‘África Semente’, de Graciela Soares, com participação de músicos da própria Casa de Cultura Tainã. Neste momento, o Feverestival finalizará sua 17ª edição com uma festa e celebração coletivas.

A 17ª edição é uma realização do Núcleo Feverestival e Território Produções Culturais; correalização da Universidade Estadual de Campinas, Cocen (Coordenadoria de Centros e Núcleos Interdisciplinares de Pesquisa) e Lume Teatro (Núcleo Interdisciplinar de Pesquisas Teatrais da Unicamp).

O Núcleo Feverestival é composto por Bruna Schroeder, Cauã Borari, Cauê Moreira, Cristiane Taguchi, Dandara Lequi, Dudu Ferraz, Francisco Barganian, Juliana Kaneto e Mariella Siqueira. O projeto foi contemplado e patrocinado pelo Fundo de Investimentos Culturais de Campinas – FICC 2022, pertencente à Secretaria Municipal de Cultura e Turismo da Prefeitura Municipal de Campinas.

Serviço

17ª edição do Feverestival – Encerramento

Dia: 5/8, sábado

Horário: das 16h às 20h

Local: Casa de Cultura Tainã, na Vila Padre Manoel de Nóbrega.