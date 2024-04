Fim das enchentes: Prefeitura inaugura piscinão do São Vicente nesta quarta

Cerimônia terá início às 9h30, no dia do Aniversário de Artur Nogueira

Após anos de sofrimento com as enchentes, a população do bairro São Vicente, em Artur Nogueira, finalmente verá um sonho antigo se tornar realidade: a inauguração do Piscinão está agendada para esta quarta-feira (10), às 9h30.

A conclusão das obras marca a concretização de uma importante promessa de campanha do Governo Lucas Sia e Davi Fernandes, e representa uma conquista histórica para os moradores daquela região, que por anos sofreram com as enchentes.O prefeito Lucas Sia convida toda a população para prestigiar a cerimônia. “Este é um momento de grande alegria para o nosso município. A inauguração do Piscinão do São Vicente representa muito mais do que uma solução para as enchentes. É um símbolo do compromisso da nossa gestão com a qualidade de vida da população. Que belo presente de aniversário nossa cidade está ganhando!”, comentou.

Com investimento de R$ 1.328.725,50, a área onde o reservatório foi construído corresponde ao tamanho de sete piscinas semiolímpicas, o que demonstra a importância e capacidade do piscinão. Além disso, ele será quinze vezes maior do que o já existente, representando um grande avanço na infraestrutura de drenagem da região.

OBRA JÁ MOSTROU EFICÁCIA

Fernando Arrivabene, secretário de Planejamento Estratégico, Desenvolvimento Sustentável e Habitação, relembra que, mesmo na época em que estava em construção, o piscinão já mostrou eficácia.

“Em novembro de 2023, tivemos forte chuvas, que chegaram a 74.7 mm. O índice pluviométrico foi alto, mas o piscinão respondeu rapidamente. Em minutos, metade da água já tinha ido embora. Isso é eficiência na prática”, frisa.

ÁREA DE LAZER

A Prefeitura tem planos de construir uma área de lazer em cima do piscinão. Dessa forma, a população do bairro São Vicente e arredores poderá aproveitar momentos entre família e amigos.