Final do Campeonato Amador Série Ouro C será neste domingo, dia 21

Crédito: Divulgação

Verona Futebol Clube e Real Eulina disputam a final na Praça de Esportes Argemiro Roque, a partir das 9h30

A decisão do Amador Ouro C de 2024 promete fortes emoções na Praça de Esportes Argemiro Roque

A final da 16ª edição do Campeonato Municipal de Futebol Amador Série Ouro C vai ser entre Verona Futebol Clube e Real Eulina, neste domingo, 21 de julho, a partir das 9h30, na Praça de Esportes Argemiro Roque, no bairro São Bernardo, com entrada gratuita.

O Campeonato foi disputado por 64 agremiações concentradas em 16 grupos de quatro equipes cada, sendo que na fase classificatória as duas melhores campanhas de cada grupo garantiram vaga. A partir daí teve início a fase eliminatória, com os confrontos dos times mais bem colocados diante dos que fizeram campanhas irregulares.

Nas semifinais, roteiros diferentes para apurar os finalistas: enquanto o Verona Futebol Clube foi superior ao União Alviverde, vencendo pelo placar de 3 a 0, no tempo normal, Rosália FC e Real Eulina ficaram no empate em 2 a 2. Na definição por penalidades máximas, 4 a 3 para o Real Eulina.

Se ao final dos 80 minutos (tempo corrido de cada partida) houver empate entre Real Eulina e Verona Futebol Clube, o campeão do Futebol Amador Série Ouro C 2024 também será conhecido nas cobranças de pênaltis.