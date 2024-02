Finalistas do Municipal de Futsal serão definidos entre hoje e amanhã

A semana decisiva do Campeonato Municipal de Futsal da Estância de Amparo começa hoje, 27. As semifinais movimentam o Ginásio Poliesportivo Laérzio Carletti, na Segunda e Primeira Divisão.

Às 20 horas, Juventude e Castelo FA jogam pela segundona, abrindo a rodada. Às 20h45, o jogo de fundo conta o atual campeão, o Manchester, contra o Independente.

Amanhã, às 20 horas, tem Lunáticos e Manchester Jr, pela segundona, na disputa pela vaga na final. Às 20h45, Maiorais e Celtic jogam por uma vaga na final da elite do futsal amparense.

Nesta fase, caso haja empate no tempo normal, os pênaltis decidem o vencedor da partida e consequentemente, o classificado.

As finais serão realizadas na sexta-feira, 1º de março, no Ginásio Laérzio Carletti, no Centro Esportivo João Baptista de Campos Cintra, no Jardim Camandocaia, a partir das 20 horas, para a partida da segunda e 21 horas, para a partida da primeira divisão.