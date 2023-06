Fiscalização de Posturas e GCM identificam e multam autores de descarte irregular de resíduos sólidos

Um trabalho conjunto entre a Fiscalização de Posturas e a Guarda Civil Municipal resultou na identificação dos autores de um descarte irregular de resíduos sólidos feito na noite do dia 7 de junho em frente à sede da Ascorsi (Associação dos Coletores de Resíduos Sólidos de Itapira). Na manhã posterior ao ocorrido, a Secretaria de Serviços Públicos e a CleanMax foram acionadas para promover a limpeza.

As imagens das câmeras de segurança foram colocadas à disposição do COI (Centro de Operações e Inteligência) da GCM e foi possível identificar a placa do veículo utilizado e, assim, chegar aos autores. “Os responsáveis foram autuados e multados em R$ 2.211,00. No local ainda foram apreendidos 213 quilos de sucatas sem procedência”, relatou a chefe de Fiscalização de Posturas, Taís Rosini.

O descarte irregular de resíduos sólidos é uma prática ilegal e passível de multa. As denúncias podem ser feitas pelo telefone (19) 3863.4610, que também é WhatsApp.

O município conta com coleta regular de lixo orgânico, recicláveis e entulhos vegetais. Os cronogramas podem ser acessados no site da Prefeitura nos ícones “Coleta de Lixo e Recicláveis” e “Retirada de Entulhos Vegetais”.