Flagrante de Furto de Veículo em Artur Nogueira : Dois Indivíduos Detidos e Motocicleta Recuperada

Da Redação

Na madrugada do dia 13 de janeiro, a Polícia Militar prendeu dois indivíduos em flagrante por furto de veículo. A vítima, identificada como E. L. A., um montador de 26 anos, teve sua motocicleta Honda CG 125 Fan, de cor preta, furtada.

A equipe policial, em patrulhamento pela região, avistou dois suspeitos em uma motocicleta sem placa, transitando pela avenida. Ao perceberem a presença policial, os suspeitos aceleraram na tentativa de fugir, sendo prontamente alcançados e abordados pela equipe.

Durante a busca pessoal nos indivíduos, identificados como L. G. S. D. C., de 19 anos, e R. W. O. L., também de 19 anos, nada de ilícito foi encontrado. No entanto, através da consulta do chassi ao COPOM (Centro de Operações da Polícia Militar), os policiais constataram que a motocicleta Honda CG 125 Fan que eles estavam utilizando havia sido furtada poucas horas antes.

Diante da constatação do crime, os dois suspeitos foram conduzidos até a Delegacia de Polícia de Artur Nogueira, onde permaneceram à disposição da Justiça. O veículo foi apreendido e será devolvido ao seu legítimo proprietário.

Os indiciados serão submetidos aos procedimentos legais e responderão pelo crime de furto de veículo, conforme previsto na legislação brasileira. A polícia destaca a colaboração da comunidade em fornecer informações que auxiliam na prevenção e combate à criminalidade na região.