Flagrante de Roubo em Mogi Mirim: Quadrilha é Capturada após Perseguição Policial

Da Redação

Na madrugada de 5 de dezembro, em Mogi Mirim um episódio policial levou a descoberta e prisão em flagrante de um dos envolvidos em um roubo de veículo. As autoridades realizaram policiamento ostensivo pela Zona Leste da cidade quando identificaram um veículo GM/Corsa, suspeito de estar envolvido no roubo de um Hyundai/HB20 no Bairro Getúlio Vargas.

O veículo foi localizado estacionado na Rua Amélia de Camargo Azevedo, onde quatro indivíduos, identificados como LF, WM, PH e JC, estavam na calçada. Após um breve diálogo, J. afirmou que L. chegou com o GM/Corsa sozinho, e os demais estavam apenas conversando na calçada. Como prova de sua inocência, J. revelou uma filmagem de sua residência, mostrando L. chegando com o veículo utilizado no roubo.

Entretanto, durante a busca no veículo, uma chave da marca Hyundai foi encontrada no console central. Ao ser questionado, LF admitiu ser o proprietário do GM/Corsa e confessou ter participado do roubo juntamente com suas comparsas, embora tenha se recusado a revelar a identidade dos demais envolvidos. Ele então levou as autoridades ao local onde escondeu o Hyundai/HB20, que estava no interior de uma casa em reforma e não habitada, no Bairro CDHU.

Apesar da confissão de LF, a vítima não conseguiu reconhecer nenhum dos autores, e as vestes dos suspeitos na filmagem não coincidem com as vestes dos envolvidos. Diante desse cenário, foi dada voz de prisão em flagrante por roubo exclusivamente a LF, que foi apresentada à Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Mogi Guaçu, onde permanece à disposição da justiça.

O desdobramento desse caso evidencia a importância do trabalho policial na resposta rápida a crimes e na captura de suspeitos, garantindo a segurança e a ordem na comunidade. A polícia continuará a investigar o caso para identificar e prender os demais envolvidos, garantindo a justiça e a tranquilidade da população de Mogi Mirim.