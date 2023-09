Flagrante de Roubo na Rodovia SP 340

Da Redação

Três indivíduos armados são detidos após roubar dois jovens em restaurante na rodovia

Na noite de ontem, na Rodovia SP 340, um incidente de roubo abalou a tranquilidade de um restaurante às margens da estrada. Três indivíduos armados foram detidos pela ação rápida das forças policiais, após roubar duas jovens e subtrair seus pertences pessoais, incluindo documentos, cartões de crédito e outros pertences.

A ação policial foi desencadeada após a cópia simultânea a VTR da Polícia Rodoviária R 04220, composta pelo 1° SGT PM KLINGER e CB PM EVARISTO, informando sobre o roubo ocorrido no estacionamento do restaurante. Três indivíduos, armados com pistolas, abordaram as duas jovens, subtraindo suas bolsas contendo documentos pessoais, cartões de crédito e outros pertences.

A Guarda Civil Municipal (GCM), com a equipe RONI e FERNANDES na VTR 06, deteve um dos indivíduos, enquanto os outros dois fugiram pela rodovia. A GCM, em patrulhamento, obteve sucesso na prisão do segundo indivíduo, identificado como O., nas proximidades de uma empresa de papel. Ambos foram encaminhados ao Centro de Polícia Judiciária (CPJ) e posteriormente reconhecidos pelas vítimas.

O delegado de plantão, Dr. Anderson Cassemiro Lima, ratificou a prisão em flagrante de ambos os suspeitos, que agora permanecem à disposição da justiça.

Este incidente serve como um lembrete da importância da ação rápida das forças policiais na proteção da segurança pública. A resposta imediata das autoridades garantiu que os suspeitos foram detidos e que as vítimas conseguiram recuperar seus pertences roubados.

A ocorrência foi registrada sob o Boletim de Ocorrência e Policial Militar com a presença da equipe que participou da Operação.

I-26133 CB PM ANDRÉIA

SDPM BARALDI

1776 CGP1

3° SGT PM GUEDES

CB PM VALTER