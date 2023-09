Flagrante de Violência Doméstica, Furto e Resistência Abala Itapira

Ação policial resulta na prisão em flagrante de agressor que cometeu diversos crimes contra sua ex-namorada

Em uma noite de patrulhamento na Avenida Júlio Xavier da Silva, juntamente com o CGP I, com o objetivo de coibir aglomerações e manter a ordem pública, uma equipe policial coordena um indivíduo em uma motocicleta da marca Honda/Bros, com o capacete de segurança sobre a testa. Após acionar os sinais sonoros e luminosos, foi dada ordem de parada ao indivíduo, que desobedeceu e acelerou a motocicleta. Iniciamos um breve acompanhamento, culminando na abordagem pela Avenida Paulo Aparecido Amorim.

Durante a abordagem, o indivíduo, identificado como Y., foi submetido a uma revista pessoal, na qual nada de ilícito foi encontrado com ele. A sua situação criminal foi consultada via TPD, sem apresentar novidades. Uma pesquisa via COPOM do assentamento constatou que o licenciamento estava em atraso, resultando na remoção do veículo ao pátio.

No decorrer da abordagem, Y. foi questionado sobre estar em posse de dois celulares. Ele afirmou que um dos celulares pertence à sua namorada “M.” e o que foi discutido. Nesse momento, o celular da marca Samsung J7, pertencente a M., começou a receber ligações ininterruptamente. Y. autorizou o 3° SGT PM CORRÊA, que estava apoiando a abordagem, a atender a ligação. A chamada foi da genitora de M., a senhora E., que informou ao policial que sua filha havia sido agredida por seu ex-namorado Y., além de ter seu veículo danificado, seu celular furtado e estar machucada.

O 3° SGT PM CORRÊA questionou à genitora em qual cidade sua filha residia, obteve a resposta de que ela morava em Itapira. Diante disso, os fatos foram comunicados ao CFP, que entrou em contato com o CGP III de Itapira. Eles conduziram M. até a Central de Polícia Judiciária “CPJ”.

Diante das acusações, Y. recebeu voz de prisão em flagrante delito. M. relatou à equipe que Y. agrediu fisicamente, resultando em hematomas em seu braço, além de danificar seu veículo, furtar seu celular e dinheiro em espécie. No CPJ de Mogi Guaçu, o delegado de plantão, Dr. Rubens Luiz Fonseca H. Melo, ratificou a prisão em flagrante, deixando Y. à disposição da justiça e elaborando o BO.

Esse incidente reforça a importância da ação policial na prevenção e combate à violência doméstica e outros crimes, garantindo a proteção das vítimas e o devido processo legal para os agressores.