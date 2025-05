Jardim Soares e Martim Francisco disputam o título da Copa Acimm de Futebol Rural

A final da Copa Acimm de Futebol Rural está definida. As equipes do Jardim Soares e Martim Francisco garantiram vaga na decisão após vitórias decisivas no segundo jogo das semifinais, realizado no último domingo (4).

Mesmo entrando em campo em desvantagem e jogando na casa do adversário, o Jardim Soares superou o Piteiras por 2 a 1, repetindo o placar do primeiro confronto. No entanto, o time havia perdido os pontos da primeira partida após recurso do Piteiras, que apontou a escalação irregular de um jogador. A Comissão Julgadora acolheu a denúncia e puniu o Soares, mas isso não desanimou a equipe, que mostrou força e garantiu a vaga dentro de campo.

Já o Martim Francisco precisava vencer o Pombal para levar a decisão nos pênaltis e tentar ir à final. E conseguiu. No tempo normal, aplicou um convincente 3 a 0. Na disputa por penalidades, empate em 4 a 4 nas cinco primeiras cobranças. Nas alternadas, o Pombal desperdiçou sua chance e o Martim Francisco converteu, fechando em 5 a 4.

O jogo de ida da final será no dia 18 de maio, às 15h15, no campo do Piteiras, com o Jardim Soares como mandante. A grande decisão acontece no dia 25 de maio, em Martim Francisco, às 15h15.

Premiação

A Sejel deverá premiar os 1º, 2º e 3º colocados com medalhas e troféus. O artilheiro da competição e o melhor goleiro também serão premiados. Além disso, a Prefeitura organizará homenagens a personalidades esportivas da zona rural, Sérgio Percego (campeão), José Cruz (vice-campeão), Jesoel Braga Silva (goleiro menos vazado), Jair Marone (terceiro colocado), Aparecido Negro, o Maozinha (quarto colocado) e Edno Aparecido de Almeida, o Lão (artilheiro).