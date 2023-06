Fogos e estalinhos: veterinário do CEUB explica como proteger os animais nas festas juninas

_Especialista explica as possíveis reações dos pets e o que pode ser

feito para amenizar o pânico e transtornos causados pelas explosões_

Junho chegou e em época de São João a comemoração é garantida! Os

“Arraiás” são celebrados com a queima de fogos de artifício e os

famosos estalinhos entre as crianças. A explosão, que significa

alegria para os humanos, se transforma em pavor para cães e gatos. Essa

é uma preocupação para os tutores de pets, visto que a prática é

prejudicial para a saúde dos animais, com reações variadas, que vão

desde a aceleração dos batimentos cardíacos até crises de pânico.

Com os sentidos aguçados, o barulho dos artefatos explosivos é

recebido de modo inesperado e muito mais alto para os pets,

principalmente para os cães. Para amenizar o pânico dos pets nesse

período festivo, o professor de Medicina Veterinária do Centro

Universitário de Brasília (CEUB) Bruno Alvarenga recomenda algumas

condutas preventivas.

São diversos os transtornos e malefícios causados para os animais de

companhia gerados pelos foguetes e estalinhos. Além de cães e gatos,

as aves são alvo de estresse profundo causado pelos itens

pirotécnicos, podendo levar ao óbito. “Animais ansiosos, medrosos e

cardiopatas podem ficar muito assustados, correndo contra portas de

vidro, quebrando itens em casa, até fugindo, com risco de sofrer

atropelamento. Já os animais epiléticos, podem sofrer crises com o

barulho das explosões”, explica.

De acordo com Bruno, os donos de pets podem colocar algodão no ouvido

dos animais e ligar a televisão de casa em um volume mais alto para

tentar disfarçar o volume dos fogos. “Proporcionar conforto também é

importante. Os tutores podem preparar um local acolchoado, onde eles

fiquem protegidos e se sintam mais acolhidos nesses momentos”, indica.

No caso de animais que já foram diagnosticados com transtornos, o

especialista recomenda que o tutor solicite ao veterinário a

prescrição de medicamentos para aliviar o estresse, como ansiolíticos

e antidepressivos, sejam eles fitoterápicos ou medicações

industrializadas. “Alguns animais respondem positivamente ficando no

colo de seus tutores. Proteção e carinho geram confiança para eles”,

pontua.

Os tutores também devem avaliar o histórico de doença dos

indivíduos. Doenças como cardiopatias ou transtornos comportamentais

podem se agravar numa situação de estresse. “Um paciente cardiopata

pode ter uma sobrecarga cardíaca por conta do barulho e acabar

morrendo, ou um animal mais sensível, como um gato, pode parar de se

alimentar ou tomar água, levando inclusive a uma insuficiência renal”,

alerta o especialista.

Para além dos cuidados preventivos para proteger os animais do barulho

das explosões, o médico veterinário destaca a importância de

conscientizar a população sobre o uso dos fogos de artificio para

comemorações. “Os tutores precisam conversar com os amigos e a

comunidade para evitar a compra e queima de fogos, justificando os males

que causam aos animais. A comemoração pode ser feita sem estressar os

bichos de estimação”, arremata.