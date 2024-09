Captura de procurado em Mogi Guaçu na madrugada de 26 de Setembro

Na madrugada do dia 26 de setembro, durante um patrulhamento de rotina na Avenida Nove de Abril, em Mogi Guaçu, uma equipe policial conseguiu prender um indivíduo procurado por tráfico de drogas. A operação ocorreu enquanto a viatura da polícia monitorava um veículo que trafegava em alta velocidade pela avenida. O carro, que contava com três ocupantes, foi abordado pelos policiais.

Após a revista pessoal e a inspeção do veículo, nada de ilícito foi encontrado. No entanto, um dos passageiros apresentou uma identidade que levantou suspeitas devido a inconsistências. Utilizando o sistema de reconhecimento digital “Muralha”, a polícia conseguiu identificar corretamente o indivíduo, constatando que ele estava foragido por envolvimento com o tráfico de drogas.

Diante da situação, os direitos constitucionais do suspeito foram lidos, e ele recebeu voz de prisão. Posteriormente, foi conduzido à delegacia, onde o caso foi registrado e ele permaneceu à disposição da justiça.

O veículo, por sua vez, foi apreendido e levado ao pátio devido a irregularidades, como licenciamento atrasado e a condução por um motorista sem habilitação. Durante a abordagem, o procurado admitiu que, no dia anterior, havia fugido de uma outra equipe policial em um veículo diferente, reforçando o sucesso da operação em capturá-lo na madrugada.