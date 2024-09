Encerramento do JEMPE 2024 emocionou o público presente no Ginásio de Esportes “Vermelhão” do Santa Sofia

A solenidade de encerramento do JEMPE – Jogos Estudantis do Município de Pedreira 2024, aconteceu na noite da quinta-feira, 12 de setembro, nas dependências do Ginásio de Esportes Dario Zanini “Vermelhão” do Esporte Clube Santa Sofia.

O JEMPE 2024 foi uma realização da Prefeitura de Pedreira através de suas Secretarias Municipais de Esportes e Lazer, Educação, de Cultura e Economia Criativa, contando com o apoio da Secretaria de Saúde, através da Central de Ambulâncias, Secretaria de Segurança e Cidadania com a Guarda Municipal e de Mobilidade Urbana, em parceria com o Esporte Clube Santa Sofia e Clube Náutico Joaquim Carlos.

O Núcleo de Dança do Centro Cultural apresentou na abertura a coreografia “Festa de Ernesto” do espetáculo “Viva – A Vida é uma Festa”, realizado no período de 8 a 11 de setembro, pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa. Logo após, surgiu o Jempinho, Mascote do JEMPE, que recepcionou os atletas das escolas estaduais e particulares que disputaram os Jogos Estudantis 2024, sendo: Escola Estadual Ana Ferrari Rossi; Colégio Anglo; APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais; Colégio DUX; Escola Estadual Professor João Alvarenga; Escola Estadual Cel. João Pedro de Godoy Moreira; Escola Estadual Luiz Bortoletto e Escola Estadual Dr. Sylvio de Aguiar Maya.

“Nossos agradecimentos a todos os secretários municipais envolvidos, além é claro, a Comissão Organizadora, os diretores e professores que nos auxiliaram na organização e os voluntários. Parabéns aos alunos pela dedicação, amizade e raça demonstradas durante toda a competição”, destacou durante seu discurso a Secretária Municipal de Educação Mariangela Rodrigues.

“Estiveram participando desta edição do JEMPE cerca de 950 alunos, disputando as categorias Pré-Mirim, Mirim e Infantil, com jogos nas dependências do Estádio Municipal, Clube Náutico Joaquim Carlos e Esporte Clube Santa Sofia”, destacou a Secretária de Cultura e Economia Criativa Carina Galvão de Freitas.

A solenidade de apagar da Pira Olímpica contou com a participação dos atletas perfeitos dos jogos 2024. Outro momento de grande emoção foi o recolher da Bandeira do JEMPE, que esteve estendida no Ginásio de Esportes durante todos os jogos.

A Comissão Organizadora realizou a premiação da Torcida Campeã do JEMPE 2024 e 1ª colocada no Concurso de Paródia, uma nova modalidade artístico cultural, onde os alunos foram convidados a elaborar uma paródia com o tema: “Drogas Tô Fora” e a Escola Dr. Sylvio de Aguiar Maya conquistou os dois troféus. A Escola Campeã, com 203 pontos, dos Jogos Estudantis do Município de Pedreira em 2024, foi o Colégio Anglo Pedreira.