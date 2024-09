Projeto “Sambas de Terreiro” na 11º Feijoada do Bem

O Projeto “Sambas de Terreiro” idealizado e produzido pela Schimoneck Produções Culturais tem como objetivo enaltecer a origem dos sambas e cantigas de roda, trazidas pelos ancestrais, recuperar e preservar a representatividade das comunidades de terreiro, desmistificando a intolerância com obras marcantes, mantendo a reverência sagrada que vem de dentro dos terreiros através do Samba, Grupo formado por 12 integrantes da melhor qualidade, tendo como intérprete a Cantora/Prof. De Canto, Prod. Musical Luciene Narciso com mais de 30 anos como cantora profissional, e a participação especial do Sacerdote de Matriz Africana André Luis de Moraes da cidade de Rio Claro.

Contemplado pelo edital de Difusão Cultural 20/2023 – Lei Paulo Gustavo – Governo do Estado de São Paulo, Secretaria da Cultura, Economia e Indústrias Criativas, Governo Federal, Ministério da Cultura.

Serão 04 show no interior paulista, e o primeiro show será no dia 29 SETEMBRO – DOM às 12 hrs na cidade de Jaguariúna na 11º FEIJOADA DO BEM, ENTRADA GRATUITA para o Show que será no Templo “Casa dos Orixás – Ilê Asé Èsù Elégbára que fica no endereço: Rua Nicolau Rossi, 170 – Pq.Florianópolis – Jaguariúna – SP.

Lembrando que as adesões para a feijoada, poderá ser feira pelo whatsapp 19 99815-4079 com Buffet a vontade e marmitex para viagem.