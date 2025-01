Folia começa em Campinas no dia 15 com blocos de Carnaval em diversos bairros

Crédito Foto: Firmino Piton

Primeiro fim de semana de festa terá cinco blocos no sábado, 15, e três no domingo, 16. Programação é um esquenta para o Carnaval que começa dia 28 de fevereiro.

Festa da Estrela Dalva, a escola de samba mais antiga de Campinas, estará no pré-Carnaval de Campinas

O Carnaval, uma das maiores festas populares do Brasil, começa no dia 28 de fevereiro, em Campinas, mas os blocos prometem animar os foliões antes disso. Serão dois fins de semana – 15 e 16 e 22 e 23 de fevereiro – de pré-Carnaval, com muita festa em vários bairros da cidade.

“Esperamos ter, em Campinas, uma festa gostosa, com segurança e para todos os públicos”, disse o diretor de Cultura, Gabriel Rapassi. “O Carnaval está cada vez mais diurno e descentralizado, é uma tendência que possibilita que todos possam curtir”, completou.

Ao todo, 21 blocos vão fazer o pré-Carnaval de Campinas. São oito no primeiro fim de semana (15 e 16 de fevereiro) e 13 no segundo (22 e 23).

Por toda a cidade

No pré-Carnaval, bairros como Nova Europa, Vila Santana, Vila Costa e Silva, Vila Padre Anchieta, Vila Ypê, Vila União, Vila Industrial e São Bernardo estão entre os bairros com a festa garantida. Todos os blocos se inscreveram antecipadamente e garantiram a continuidade de suas tradições comunitárias, juntando as fantasias das crianças, muita música, confetes e serpentina.

Entre os blocos, há os tradicionais como o Vai Que Vira, do São Bernardo; o Bloco do Bob, que reúne os bichinhos e seus tutores; o Afoxé Ilê Ogum, que mantém as tradições afro brasileiras e o Unidos do Candinho, que há anos emociona com suas práticas de inclusão.

Outro destaque são as Escolas de Samba Estrela Dalva, a mais antiga de Campinas, e a Leões da Vila Padre Anchieta, que mantêm suas tradições com o bom samba nas suas comunidades.

A diversidade é a cara do pré-Carnaval de Campinas: há blocos de comunidades de igrejas, de escola de dança, de centro educacional, de comunidade LGBT+, de advogados, de capoeira, de baterias e muito mais.

Segurança

Para garantir um Carnaval com segurança, a Prefeitura de Campinas publicou no Diário Oficial desta terça-feira, 28 de janeiro, o Decreto 23.760, que organiza o funcionamento das festas carnavalescas na cidade.

Entre os destaques, a venda de bebidas – alcoólicas ou não – em recipientes de vidro está proibida; o documento também trata dos horários de funcionamento de estabelecimentos próximos aos locais onde haverá desfile. As regras também valem para o pré-Carnaval, que começa no dia 15 de fevereiro.

O decreto está disponível no www.campinas.sp.gov.br/diario-oficial/.

Serviço

Pré-Carnaval de Campinas

Sábado, 15 de fevereiro

Grêmio Recreativo Bloco Vô Jajá (Nova Europa/Parque Prado)

Horário: 10h às 19h

Concentração: Rua Lux Aeterna, 383

Unidos da Vila (Vila Santa/Sousas)

Horário: 12h às 17h30

Onde: Rua Nazário Basílio de Almeida, 42

Bloco Unidos pela Música (Centro)

Horário: 12h às 20h

Onde: Largo do Rosário

Bloco Centro Educacional Integrado Padre Santi Capriotti (Centro)

Horário: 13h30 às 16h

Onde: Largo das Andorinhas (Praça do Monumento ao Bicentenário) – esquina da av. Anchieta com a Benjamin Constant

Comunidade Nossa Senhora de Lourdes (Vila Georgina)

Horário: 17h às 23h30

Onde: Rua Francisco de Campos Abreu, 203 – Vila Georgina

Domingo, 16 de fevereiro

Bloco Donatella (Taquaral)

Horário: 13h às 18h

Onde: Praça Henrique Graciole – Parque Taquaral

Bloco da Escola de Samba Estrela D´alva (Vila Costa e Silva)

Horário: 14h às 22h

Concentração: Rua dos Biguás s/n, em frente à Escola Newton Silva Telles

Bloco da Leões – Escola de Samba Leões da Vila Padre Anchieta (Vila Padre Anchieta)

Horário: 14h às 22h

Onde: Rua Papa São Sérgio I, 99, Vila Padre Anchieta

Sábado, 22 de fevereiro

Bloco Acada Carnafro (Centro)

Horário: 10h às 14h

Onde: Praça Rui Barbosa

Cordão da Ruidosa (Cambuí/Centro)

Horário: 12h às 20h30

Onde: Praça Carlos Gomes

Bloco dos Advogados (Guanabara)

Horário: 12h às 19h

Onde: Praça Euclides da Cunha

Bloco Demorou Mas Chegou “Bloco da Quebrada da Vila União (Vila União)

Horário: 13h às 18h

Onde: Rua Paulo Viana de Souza, s/n – próximo ao Condomínio São Paulo

Bloco de Afoxé Ylê Ogum (Vila Georgina/Ipê/Oliveira)

Horário: 13h30 às 20h

Onde: Rua Synira de Arruda Valente, em frente ao Centro de Saúde

Bloco Unidos do Candinho (Sousas)

Horário: 13h às 18h

Onde: Rua Antônio Prado, 430

Bloco Z (Taquaral)

Horário: 17h às 21h

Onde: R. Ines de Castro, 574

Domingo, 23 de fevereiro

City Bairro (Jd. Campos Elíseos)

Horário: 11h às 15h

Onde: R. Conselheiro Martins Francisco, esquina com R. Trajano Pereira Guimarães

Nem Sangue Nem Areia (Vila Industrial)

Horário: 12h às 18h

Onde: Rua Francisco Teodoro (estacionamento da Estação Cultura).

Bloco Barão Folia (Barão Geraldo)

Horário: 12h às 20h

Onde: Rua Roxo Moreira

Bloco Vai que Vira (São Bernardo)

Horário: 13h às 22h

Onde: Rua São Vicente de Paula

Bloco do Bob (Cambuí)

Horário: 16h às 19h

Onde: Praça XV de Novembro (Largo Sta Cruz)

Bloco Berra Vaca (Barão Geraldo)

Horário: 17h às 22h

Onde: R. Eduardo Modesto, 128 – Vila Santa Isabel