Fones de ouvido por Bluetooth – como funcionam?

A forma como consumimos música mudou muito em pouco tempo, passamos de usar discos de vinis, a fitas cassete, logo para o CD e hoje chegamos as plataformas de música digitais.

Não apenas a forma como a música chega até cada em de nós mudou, mas também a forma como a escutamos, antes através de altos falantes acoplados a nossos aparelhos de reprodução de mídias de áudio, logo por fones que vinham com cabo e mais atualmente os fones de ouvido conhecidos popularmente como fones Bluetooth sem fio.

Os fones Bluetooth obviamente se deferirem dos antigos fones por não terem cabo, mas você sabe realmente como esse pequeno aparelho funciona? A resposta parece bastante óbvia, mas você sabe explicar o que é a tecnologia Bluetooth?

Temos algumas perguntas para serem respondidas, então vamos lá.

Se você chegou até aqui é porque provavelmente em seu navegador buscou por fones Bluetooth ou como é seu funcionamento, aqui vamos explicar o que você precisa saber para entender melhor esse pequeno aparelho que salva todos de ficar emaranhando em fios e ainda correr o risco de rompê-los a qualquer momento e ficar sem música para praticar exercícios físicos ou voltar para casa depois de um dia de trabalho sem poder relaxar ouvindo música ou as notícias do dia.

Não é de agora que os novos aparelhos telefone abandonaram o fio para apresentar seus fones de ouvidos. Esses novos, pequenos e modernos fone de ouvido Bluetooth te deixaram totalmente livres dos cabos e ainda por cima permitem que você use funções do seu celular sem precisar das mãos, como por exemplo, atender a uma chamada.

O que é a tecnologia Bluetooth?

Esse tipo de tecnologia que permite essa conexão sem fio é usado para transmitir dados entre dispositivos fixos ou móveis em curtas distâncias e para isso usa ondas de alta frequência que são tecnicamente conhecidas como ondas UHF.

A Frequência usada na tecnologia Bluetooth são as de rádio na faixa de 2.402 GHz a 2.480 GHz.

Como funcionam os fones de ouvido?

Parece supersimples, mas não é. Realmente há muta tecnologia envolvida na criação de um fone de ouvido que usa a tecnologia Bluetooth o principal objetivo dos fones de ouvido é atuar como um transdutor que converte energia elétrica (sinais de áudio) em ondas sonoras. Isso vale para fones de ouvido com e sem fio. Os fones por conexão via Bluetooth são formados por drivers que são responsáveis em fazer a conversão do áudio em som. Os drivers dos fones de ouvido são os transdutores.

Quando surgiu o Bluetooth?

A tecnologia do Bluetooth foi desenvolvida 10 anos antes de seu lançamento, que foi no ano de 199 desde então os especialistas responsáveis por seu lançamento, se empenharam em melhorar esse tipo de tecnologia até chegarmos aos dias atuais. A empresa Ericsson foi quem saiu em busca de uma forma diferente de conexão entre os celulares para transferência de arquivos e começou a investir para desenvolver algo que que permitisse realizar essa operação. Com o passar do tempo novos tipos de conexão via Bluetooth foram sendo criadas e melhoradas, os fones de ouvido que não possuem fio, usam a versão 5.0 da tecnologia.