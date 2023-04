FORAGIDO DA BAHIA É PRESO PELA PM POR ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, ROUBO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER

Reportagem : Susi Baião

Foto: Susi Baião

Um homem, foragido da Justiça da Bahia, foi preso pela Polícia Militar na tarde de segunda- feira (3), em Jaguariúna.

J. M. S. D. de 72 anos, era procurado por associação criminosa, roubo e ocultação de cadáver. Ele foi preso após ir até uma unidade do Poupatempo para solicitar um documento. Funcionários da unidade acionaram a Polícia Militar após consultarem os dados cadastrais do homem e constatarem que ele estava na condição de procurado pela Justiça.

Os policiais, cabo Bruno e soldado Daniel, para lá se dirigiram e quando chegaram localizaram o indiciado. Após consulta na base criminal foi confirmado que havia um mandado de prisão contra ele. Diante das circunstâncias, os agentes efetuaram a prisão.

De acordo com a Polícia Militar, o mandado de prisão contra ele foi expedido no dia 10 de novembro de 2020 pela Vara Criminal de Riacho de Santana na Bahia. Segundo documentos que a reportagem teve acesso, o crime ocorreu no ano de 2002 em uma estrada que liga o povoado de Falência na cidade de Riacho de Santana na Bahia. Em novembro de 2013 foi julgado, em 2020 foi expedido o mandado de prisão. Ele morava há mais de 20 anos na cidade e já tinha trabalhado como assessor na prefeitura de Jaguariúna.

O caso foi registrado no plantão policial como captura de procurado. O homem, que teve o mandado de prisão cumprido, foi encaminhado nessa terça-feira (4) para o presídio de Hortolândia. Ainda não há detalhes se ele será encaminhado para o estado de origem .