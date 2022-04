Foragido da justiça é capturado em Campinas

Indivíduo morador de Artur Nogueira, foi capturado pela equipe do GOE (Grupo de Operações Especiais) da Policia Civil na Rodoviária de Campinas

O GOE (Grupo de Operações Especiais) da Policia Civil de Campinas capturou um evadido pela justiça, neste domingo (03). Os agentes receberam informações repassadas pela Policia Civil e Guarda Municipal de Artur Nogueira de que um indivíduo evadido da justiça estaria pela rodoviária de Campinas.

Segundo os agentes, atendendo as informações repassadas da Polícia Civil e GCM de Artur Nogueira, a equipe do GOE se dirigiu até a Rodoviária de Campinas a fim de localizar o indivíduo, morador do Bairro Bairrinho do município e que se encontrava na condição de evadido do CDP de Piracicaba.

A informação dos Policiais era de que o foragido estaria na companhia de seu irmão e pretendia embarcar em um ônibus, com destino ao estado do Paraná.

Os agentes realizaram diversas pesquisas junto as companhias que atendiam ao referido destino, porém, não obtiveram êxito, sendo assim decidiram proceder com buscas pelos corredores e plataformas da rodoviária, onde conseguiram perceber a atitude suspeita de um indivíduo que possuía as características do procurado.

Foi realizada então, uma abordagem e busca pessoal, ao ser questionado sobre seus dados pessoais o homem informou dados de seu irmão, porém os policiais estavam em posse de sua foto e demais informações. Questionado novamente sobre seus dados, o homem tentou empreender fuga, e com o apoio de agentes da Guarda Municipal De Campinas foi contido de forma técnica recebendo assim a voz de prisão.

Diante dos fatos, ele foi conduzido até o Primeiro Distrito Policial de Campinas onde foi elaborado um boletim de ocorrência de captura de procurado e desobediência. Após todos os procedimentos legais, permaneceu à disposição da Justiça.