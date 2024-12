Força Tática apreende drogas e dinheiro em ocorrência de tráfico em Mogi Mirim

Na noite de 5 de dezembro, durante patrulhamento pela área da 2ª Companhia de Polícia Militar em Mogi Mirim, a equipe de Força Tática apreendeu uma quantidade significativa de entorpecentes e dinheiro em ação realizada no bairro Planalto.

Os policiais avistaram D. e C. em atitude suspeita. Enquanto D. estava sentado, C. permanecia em pé. Ao perceberem a aproximação da viatura, ambos tentaram fugir, com C. descartando um invólucro no quintal de uma casa vizinha.

Durante a abordagem inicial, nada de ilícito foi encontrado com os indivíduos. No entanto, uma busca detalhada no local resultou na apreensão de:

141 microtubos de cocaína,

56 pinos de crack,

18 embalagens de maconha, e

R$ 614,90 em notas diversas.

A droga foi localizada em uma sacola plástica no ponto onde os suspeitos estavam, enquanto o invólucro descartado por C. continha os 18 saquinhos de maconha.

Ambos foram conduzidos à Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Mogi Guaçu, onde o delegado de plantão analisou os fatos. C. foi autuado em flagrante por tráfico de drogas, enquanto D. foi liberado após o registro da ocorrência.

Os materiais apreendidos foram encaminhados para perícia, e C. permanece à disposição da Justiça.