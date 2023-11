Força Tática Realiza Prisão de Indivíduo em Ação Preventiva no Dia de Finados

Da Redação

Na tarde de 01 de novembro, por volta das 17h30, a equipe de Força Tática da 2ª Companhia da Polícia Militar estava realizando patrulhamento tático na cidade de Mogi Mirim como parte das operações Impacto e Finados, e prevenção de atos ilícitos. Durante essa operação, a equipe se deparou com uma ocorrência que resultou na captura de um indivíduo procurado pela justiça.

O veículo Honda Civic, ano 2013, de cor cinza e com placa de Mogi Mirim, chamou a atenção da equipe ao ser avistado. O condutor do veículo, ao perceber a presença da Força Tática, agiu de forma suspeita, fechando rapidamente os vidros com filmes escuros e aumentando a velocidade, o que levou os agentes a realizar uma abordagem.

Conforme os procedimentos padrão (POP), a equipe procedeu com uma busca veicular e busca pessoal do condutor, que foi identificado como W., de 26 anos de idade. Durante consulta no sistema Copom, foi constatado que W. possuía um mandado de prisão em seu desfavor pelo crime de Roubo, de acordo com o artigo 157, §2°, inciso II do Código Penal Brasileiro.

Diante da situação, foi dada voz de prisão ao indivíduo procurado e, após as medidas administrativas permitidas, ele foi encaminhado à Central de Polícia Judiciária de Mogi Guaçu, onde ficou à disposição da Justiça.

A ação rápida da Força Tática na prevenção de atos ilícitos e na captura de um indivíduo com mandato de prisão é um exemplo do compromisso das forças de segurança em manter a ordem e a segurança da comunidade, especialmente em dados como o Dia de Finados.

A captura de W. e sua detenção provisória são um lembrete de que a ação eficaz da polícia é fundamental para manter a segurança da comunidade, e a Força Tática de Mogi Mirim está empenhada em cumprir essa missão.