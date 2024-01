Forças de segurança de Mogi Guaçu realizam ação conjunta em combate ao crime

Nesta quinta-feira, 19 de janeiro, forças de segurança de Mogi Guaçu realizaram operação conjunta de averiguação em 17 estabelecimentos comerciais que vendem e consertam motocicletas na cidade. A ação foi executada pela Guarda Civil Municipal (GCM) juntamente com a Polícia Civil e a Polícia Militar (PM).

Durante o trabalho, 17 mandados de prisão foram cumpridos, duas motocicletas foram apreendidas e encaminhadas para perícia e outros dois indivíduos com mandados de prisão em aberto foram detidos, reafirmando a eficácia da ação.

O secretário municipal de Segurança, Élzio Romualdo, contou que o trabalho faz parte do esforço contínuo dos órgãos de segurança de Mogi Guaçu para combater atividades ilegais relacionadas a veículos na região. “Este sucesso operacional é um testemunho da importância da integração entre as diferentes forças de segurança. A colaboração entre a Guarda Civil, a Polícia Civil e a Polícia Militar mostra não apenas força, mas também a eficiência que pode ser alcançada quando unimos esforços”, disse. “Vamos nos empenhar para que operações como esta, que demandam planejamento e preparo, e se repitam com mais frequência, fortalecendo a proteção ao cidadão”.