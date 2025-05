Sebrae-SP oferece capacitações gratuitas para empreendedores em Campinas

O Sebrae-SP preparou uma programação especial de cursos gratuitos e presenciais em Campinas ao longo do mês de maio. As capacitações são voltadas a empreendedores e empreendedoras de todos os segmentos, com foco em gestão, crescimento e desenvolvimento de novos negócios.

Claudia Mouro, consultora de negócios do Sebrae-SP, destaca que os cursos oferecem aprendizado prático para o dia a dia das empresas. “É fundamental que os donos de negócios saibam precificar corretamente, divulgar seus produtos e serviços de forma eficiente, organizar o planejamento financeiro e entender como o crédito, quando bem utilizado, pode ser um aliado no crescimento da empresa”, afirma.

Ela reforça que investir em conhecimento é um passo essencial na trajetória empreendedora. “Os empresários nunca podem parar de estudar, se aperfeiçoar e buscar inovar para se destacar nesse mercado tão competitivo de pequenos negócios.”

Além dos cursos presenciais, o Sebrae-SP também oferece consultorias gratuitas, capacitações on-line e e-books exclusivos. A programação completa pode ser consultada no site: https://agenda.sebraesp.com.br/campinas.

Confira a agenda completa de maio:

06, 12 e 21: Sebrae Responde – Leis e Normas

08: Faça o preço certo e não perca dinheiro

13: Dia do Crédito Campinas

14: Faça anúncios incríveis no Facebook e Instagram

19: Faça a divulgação certa e atraia mais clientes

27: Faça suas vendas decolarem

28: Comece seu planejamento financeiro

29: Comece a planejar o acesso ao crédito