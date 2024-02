FORMATECH Informática: Mais de 5 Anos de Excelência em Reparos Tecnológicos

Desde o seu início há mais de cinco anos, a FORMATECH Informática tem sido uma referência confiável para serviços de reparo e manutenção de dispositivos eletrônicos na nossa comunidade. Com uma equipe dedicada e apaixonada pela tecnologia, oferecemos soluções rápidas e eficientes para uma variedade de dispositivos.

Nossos Serviços

Conserto de Notebooks e Desktops:

Notebooks: Seja um problema de tela, bateria, teclado ou desempenho lento, nossos especialistas estão prontos para diagnosticar e resolver qualquer questão relacionada a notebooks.

Desktops: Oferecemos serviços de reparo para desktops, incluindo upgrades de hardware, solução de problemas de inicialização e otimização do sistema.

Conserto de Controles e Videogames:

Controles de Videogame: Se o seu controle de PlayStation, Xbox ou Nintendo Switch está apresentando problemas, nós o trazemos de volta à vida. Desde drift de analógico até botões inativos, cuidamos de tudo.

Videogames: Além dos controles, também realizamos reparos em videogames. Seja um PlayStation com problemas de leitura de disco ou um Xbox com superaquecimento, estamos aqui para ajudar.

Franquia Conserta Smart:

Recentemente, expandimos nossos serviços com a Franquia Conserta Smart. Agora, também consertamos celulares e tablets. Nossa equipe treinada está pronta para lidar com telas quebradas, baterias defeituosas, problemas de software e muito mais.

Por que Escolher a FORMATECH Informática?

Experiência: Com mais de cinco anos de experiência, somos especialistas em trazer dispositivos de volta à vida.

Qualidade e Eficiência: Nossa equipe está comprometida em oferecer serviços de alta qualidade com rapidez e eficiência.

Amor por Games e Tecnologia: Como gamers apaixonados, entendemos a importância de ter dispositivos funcionando perfeitamente.

Contato e Localização

Endereço: Rua Dr. Jorge Tibiriça, 1042 – Santo Antônio de Posse, SP, 13830-000.

Telefone: (19) 99190-3766.

Se você precisa de reparos confiáveis para seus dispositivos, visite a FORMATECH Informática e experimente nosso compromisso com a excelência tecnológica.