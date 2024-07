Fórum de Políticas Públicas Marca Nova Era em Mogi Mirim

No dia 1º de julho, Mogi Mirim tornou-se palco de um evento significativo: o Fórum de Políticas Públicas, que teve como tema principal a relação entre o agronegócio e a tecnologia. Promovido pelo Crea-SP, com o apoio do Confea e da Mútua, o fórum reuniu líderes e especialistas para discutir temas cruciais para o desenvolvimento do setor. Entre os participantes de destaque estavam o presidente do Confea, engenheiro Vinicius Marchese, a presidente do Crea-SP, engenheira Lígia Mackey, o diretor e pesquisador científico do IAC, Marcos Landell, a diretora de turismo de Espírito Santo do Pinhal, Loriane Salvi, Josemar Foresti da Corteva Agriscience, e Eduardo Navarro, diretor geral da Lindsay Corporation no Brasil.

Os debates no fórum enfatizaram a sustentabilidade, a tecnologia e a biotecnologia como aliadas essenciais para o avanço do agronegócio. Outro ponto de destaque foi a necessidade de políticas públicas que desburocratizem processos e apoiem especialmente os pequenos produtores, facilitando a sucessão familiar. O investimento em pesquisas e uma nova visão para o agronegócio também foram amplamente discutidos.

O presidente do Confea Vinicius Marchese, que é de Mogi Mirim, expressou sua gratidão pela oportunidade de contribuir com o evento. Ele destacou o objetivo de agregar valor ao agronegócio na região, trazendo soluções de sucesso de outras cidades para Mogi Mirim. Marchese enfatizou a importância de simplificar ações para as empresas, visando um melhor entendimento do poder público sobre essas necessidades.

A presidente do Crea-SP, engenheira Lígia Mackey, agradeceu a presença das autoridades e a acolhida recebida, reforçando que os debates foram desenvolvidos para aproximar o poder público dos profissionais do Crea-SP. Ela ressaltou que essa proximidade é fundamental para a segurança da sociedade e o bem-estar da população, valores prioritários para a entidade.

Sobre as Instituições

Crea-SP: O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de São Paulo (Crea-SP) é responsável por fiscalizar e regulamentar o exercício das profissões da engenharia, agronomia e geociências, garantindo que os serviços prestados à sociedade sejam de qualidade e sigam as normas técnicas e legais.

Confea: O Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (Confea) é a entidade máxima de regulamentação e fiscalização profissional da engenharia e agronomia no Brasil, atuando para garantir o cumprimento das normas e promover o desenvolvimento dessas áreas no país.

Mútua: A Mútua é uma instituição de assistência aos profissionais do sistema Confea/Crea, oferecendo benefícios sociais, previdenciários e financeiros, visando proporcionar melhores condições de vida e trabalho para seus associados.