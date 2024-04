Fotógrafo fará palestras sobre exposição “Amazônia: o Pulmão, o Sangue e os Glóbulos Verde Amarelos”

Crédito: Divulgação

Evento será na Escola Estadual “Prof.ª Neli Helena Assis de Andrade”, segunda-feira, 22 de abril; projeto foi contemplado pelo FICC

O fotógrafo Giancarlo Giannelli realizará quatro palestras sobre sua exposição “Amazônia: o Pulmão, o Sangue e os Glóbulos Verde Amarelos”, na Escola Estadual “Profª Neli Helena Assis de Andrade”, na segunda-feira 22 de abril. Ele realizou os registros durante a expedição “Barco da Saúde”, da Faculdade São Leopoldo Mandic, no Amazonas. Este projeto foi contemplado pelo Fundo de Investimentos Culturais de Campinas (FICC) da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Campinas em 2022. As palestras serão em quatro horários: às 8h, 9h, 13h30 e 14h30.

A exposição que será abordada nas palestras foi realizada no MIS de Campinas, tendo sida exibida inicialmente em Salamanca, na Espanha. O propósito da exposição foi de retratar a cultura e a essência da região amazônica, através da “pele amazonense”, que simboliza a identidade e a alma da Amazônia, com destaque à riqueza cultural e ecológica da região e à relação profunda entre os recursos naturais da floresta e os habitantes ao redor dela.

Sobre Giancarlo Giannelli

Jornalista e fotógrafo, nascido em São Paulo em 1971, iniciou sua carreira aos 16 anos fotografando casamentos, books, e toda sorte de eventos sociais. Em 1990, ele se mudou para Turim, na Itália, onde, com novos equipamentos passou a fotografar a arte contida no cotidiano.

De volta a Campinas, cidade onde mora desde os 11 anos de idade, organizou a exposição “Itália em Grãos de Prata”, no Centro de Convivência Cultural de Campinas e na escola de idiomas Europeo.

Nos últimos anos, tem explorado a linguagem própria da maturidade do homem, compondo uma espécie de fotografia poética. Em 2015, preparou a exposição “Trotamundos ou mirando minhas desconhecidas cidades”, no MACC, devotada exclusivamente às fotos em fine-art e à nova estética apurada com a nova forma poética que desenvolvia. Atualmente, dedica-se à elaboração de novas exposições, e para tanto, tem viajado a vários destinos, como Itália, Portugal, Espanha, Estados Unidos e cidades brasileiras.

Serviço:

Palestra “Amazônia: O Pulmão, o Sangue e os Glóbulos verde amarelos”

Data: 22 de abril (segunda-feira)

Horários: sessões às 8h, 9h, 13h30 e 14h30

Local: Escola Estadual “Prof.ª Neli Helena Assis de Andrade”

Endereço: rua Aristides Xavier de Brito, nº 140, Centro, Campinas