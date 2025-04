Possense se prepara para disputar o Miss Artur Nogueira 2025

Miss Posse Juvenil 2022, Miss Posse 2023 e terceira colocada no Miss Teen São Paulo 2023, a jovem Alana Planche Souza se prepara para mais um desafio nas passarelas. No dia 26 de abril, a modelo vai disputar a competição do Miss Artur Nogueira 2025.

O concurso acontece no dia 30 de abril (quarta-feira), às 20h, no Ginásio Maurício Sia. Segundo a organização, a grande vencedora vai representar o município em competições estaduais, como o Miss São Paulo, com possibilidade de seguir rumo ao Miss Brasil. Além disso, a candidata que levar o título ganhará ainda um cheque de R$ 3 mil.

Allana conta que desde sua participação no concurso vem colhendo bons frutos, sendo cada vez mais reconhecida na cidade e firmando parcerias com lojas locais. Sobre o Miss Artur Nogueira, ela destaca que está focada e se dedicando ao máximo na preparação para conquistar a coroa:

“Minha preparação tem sido intensa, especialmente nesses últimos dias. Estou tendo aulas de passarela, Libras e inglês, além de cuidar bastante da alimentação, evitando fast food. No momento, estou concentrada nessas etapas e dando o meu melhor,” concluí.