FREE PLAY LEVA 19 NADADORES PARA REGIONAL PETIZ A SÊNIOR

Quatro nadadores representaram a Academia Free Play Sports no Campeonato Paulista Junior e Sênior de Natação de Inverno. A competição, também batizada de XXI Troféu Salvador Granieri Sobrinho, foi realizada entre 12 e 14 de agosto no Clube Internacional de Regatas, em Santos. Bárbara Cecato Barboza, Melissa D’Orazio de Almeida, Murilo Cecato Barboza e Tomas Coradi Lino integraram a delegação, chefiada por Ricardo Antonio Martiniano e Susana Maria Coradi Martiniano.

Tomas marcou presença duas vezes entre os oito melhores colocados. Foi o quinto nos 100 metros costas da categoria sênior e, ao sair de 57seg39 para 57seg06, cravou o melhor tempo da vida nesta prova. Nos 50 costas, com 25seg87, foi o sexto colocado. E, com estes dois resultados, somou sete dos oito pontos registrados pela Free Play no estadual. Tomas ainda fo o 11º colocado nos 100 borboleta (também baixou o tempo, de 56seg62 para 55seg17) e o 11º nos 200 borboleta (baixando de 2min10seg54 para 2min08seg45).

O outro ponto da equipe veio com Murilo, oitavo colocado nos 200 metros nado peito com 2min31seg70. Ele ainda foi o 12º nos 50 peito, em que baixou o tempo de 32seg02 para 31seg13 e o 13º nos 100 peito, indo de 1min09seg79 para 1min08seg86. Ainda na sênior, a irmã de Murilo, Bárbara, foi a 11º colocada em três provas. Nas duas em que chegou com tempo de balizamento, pulverizou as marcas anteriores foi de 1min17seg93 para 1min15seg69 nos 100 peito e de 2min49seg62 para 2min45seg68 nos 200 peito. Nos 200 medley, marcou 2min32seg71 e, ao ser 13ª colocada nos 50 peito, fez o tempo de 35seg33.

Única representante na júnior 1 (nascidos em 2005), Melissa foi a nona melhor atleta de São Paulo nos 50 borboleta da categoria. Assim como fez nas outras três provas que disputou, também melhorou seu tempo, indo de 39seg35 para 38seg21. Nos 100 borboleta foi a 14ª colocada, indo de 1min33seg83 para 1min31seg36; nos 100 livres foi a 15ª, indo de 1min19seg29 para 1min14seg70 e nos 50 livres foi a 19ª, indo de 35seg64 para 32seg93.

“Em primeiro lugar, foi um Paulista de altíssimo nível, em que os principais clubes levaram atletas de ponta, todas as estrelas estavam lá, o que é sempre muito estimulante. Com isso e somando ainda o trabalho forte dos nossos nadadores nos treinos, conseguimos boas posições e, principalmente, que eles cravassem, várias vezes, os melhores tempos da vida. Saímos de Santos empolgados para o restante da temporada”, frisou Ricardo Martiniano.

O trabalho da Free Play é desenvolvido com o patrocínio da Prefeitura Municipal de Mogi Mirim, através da Secretaria de Esporte Juventude e Lazer (Sejel), Colégio Conectado, Gonçalves Avenida Society, Ótica Líder, Sucos Alvorada e VSwim e apoio do Laboratório 22 de Outubro, Clínica Vitallis e Macaúbas Eco Restaurante.