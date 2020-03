Funcionária é assassinada em frente de restaurante em Jaguariúna

Uma mulher de 33 anos foi brutalmente assassinada com golpes de machado, na manhã desta quinta-feira, dia 19, em frente ao restaurante onde trabalhava. O crime aconteceu do lado de fora do restaurante localizado às margens da Rodovia Governador Adhemar de Barros (SP-340), em Jaguariúna. Um homem de 49 anos, suspeito de cometer o crime, foi preso pela Guarda Municipal e encaminhado para a delegacia da cidade.

Segundo a Guarda Municipal, a vítima era funcionária do restaurante e aguardava do lado de fora o horário de entrar para trabalhar, quando o homem que também prestava serviço ao restaurante, lhe pediu um cigarro e logo depois começou desferiu os golpes com o machado.

A Polícia Civil investiga os motivos do crime e a relação da vítima com o suspeito. No entanto, segundo as informações, o homem além de prestar alguns serviços para o restaurante, morava em um quarto nos fundos do estabelecimento. A perícia foi acionada no local do crime.

O suspeito foi indiciado por homicídio duplamente qualificado e encaminhado a uma unidade prisional. Ele foi preso em uma estrada, nas proximidades do local do crime, tentando fugir da polícia.