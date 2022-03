Funcionários do Saean recebem treinamento de prevenção e combate ao incêndio

Capacitação cumpre a Norma Regulamentadora 23, e garante que os funcionários saibam o que fazer em casos de emergência

Os funcionários do Serviço de Água e Esgoto de Artur Nogueira (Saean) têm recebido um Treinamento de Prevenção e Combate ao incêndio neste quinta (17) e sexta-feira (18). Segundo a autarquia, a capacitação acontece em cumprimento a Norma Regulamentadora 23 (NR-23) do MTE.

A NR 23 prevê a obrigatoriedade para todas as empresas em adotar medidas de prevenção e manter pessoas treinadas para prevenir e combater princípios de incêndios, visando garantir a segurança do local e preservação de vidas.

Na quinta-feira, participaram do treinamento os servidores dos setores administrativo e atendimento do Saean. Já nesta sexta, é a vez dos funcionários do setor operacional receber as orientações.

“Saber como agir em caso de incêndio é uma habilidade importante para os funcionários, uma vez que ações precisas podem salvar vidas. O treinamento garantirá que todos saibam o que fazer no caso de uma emergência e como se manterem seguros”, destacou a presidente do Saean, Gabriela Montoya.

Durante o treinamento, a equipe aprendeu sobre a utilização dos equipamentos de combate ao incêndio; procedimentos para evacuação do local de trabalho com segurança; e dispositivos de alarme existentes.

OUTRA CAPACITAÇÃO

Ainda nesta sexta-feira, os gestores de contratos do Saean passam por outra capacitação ministrada pelo setor jurídico, onde os mesmos têm recebido orientações sobre o novo procedimento da gestão de contrato, à luz da nova lei de licitação.