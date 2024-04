Mogi Guaçu brilha nos Jogos da Melhor Idade (JOMI) e fica em terceiro lugar geral

Mais uma vez, Mogi Guaçu demonstrou sua força esportiva durante os Jogos da Melhor Idade (JOMI), realizados em Casa Branca, no período de 15 a 21 de abril. O evento contou com a participação de 37 cidades da região de Campinas e Mogi Guaçu alcançou a terceira posição na classificação geral, com 109 pontos.

“Esta conquista consolida a tradição da cidade no pódio dos JOMI, evidenciando a força do esporte na terceira idade em nossa comunidade. Por isso, que o incentivo ao esporte é importante em todas as fases da vida e, na terceira idade, não é diferente”, comentou Paulo César Moreira, secretário municipal de Esporte e Lazer (SEL).

A cerimônia de encerramento do evento ocorreu após as finais do vôlei e Mogi Guaçu brilhou com duas vitórias no Voleibol Adaptado Masculino. Nas finais das categorias B (acima de 70 anos) e A (acima de 60 anos), os atletas guaçuanos venceram Itatiba e Campinas, respectivamente, por 2 sets a 0.

“Parabéns a todos os envolvidos por essa conquista e gostaríamos de estender nosso agradecimento especial aos professores, pessoal de apoio, coordenadores e todos que contribuíram com amor e dedicação para o sucesso de nossa delegação”, ressaltou o secretário.

Os atletas classificados, agora, seguem treinando e participando de outras competições, visando à disputa da final estadual dos JOMI. A etapa ocorrerá na cidade de Itatiba, no período de 17 a 23 de junho.

Classificação Final

Campinas – 179 pontos

Itatiba – 158 pontos

Mogi Guaçu – 109 pontos

Bragança Paulista – 88 pontos

Atibaia – 67 pontos