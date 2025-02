FUNDO SOCIAL ABRE INSCRIÇÕES PARA CURSO DE OVOS DE PÁSCOA NESTA SEGUNDA

O Fundo Social de Solidariedade de Jaguariúna, em parceria com o Senai, anunciou a abertura das inscrições para o curso de Ovos de Páscoa, uma excelente oportunidade para quem deseja aprender técnicas de confeitaria e incrementar a renda.

As inscrições começam na próxima segunda-feira, dia 17 de fevereiro, e permanecerão abertas até o preenchimento total das vagas. Interessados devem comparecer ao Fundo Social de Solidariedade, localizado na Rua Cândido Bueno, 792, no Centro, das 9h às 17h.

O curso contará com duas turmas, oferecendo um total de 32 vagas, distribuídas da seguinte forma: 16 vagas no período da manhã e 16 vagas no período da tarde. As aulas serão realizadas nos dias 25, 26, 27 e 28 de fevereiro e 06 e 07 de março.

Para participar, é necessário: ser maior de idade, residir em Jaguariúna e apresentar no ato da inscrição documentos originais e cópias (RG, CPF, Cartão Cidadão, comprovante de endereço e comprovante de escolaridade).

Para mais informações, os interessados podem entrar em contato pelo telefone: (19) 3867-2344.

Foto: arquivo / prefeitura