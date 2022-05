Fundo Social de Solidariedade realiza café da manhã para o Clube da Terceira Idade

Na terça-feira (03) o Fundo Social de Solidariedade realizou um café da manhã para o Clube da Terceira Idade em homenagem ao Dia das Mães. O evento foi realizado no Espaço Guaiçara e contou com apoio da Secretaria Municipal de Promoção Social e do Departamento de Turismo.

O objetivo do evento foi celebrar a data e proporcionar um momento de entretenimento e descontração entre os associados do Clube.

Estiveram presentes no evento a primeira dama e presidente do Fundo Social, Isabel Teixeira Felisbino, a Secretária de Promoção Social, Fran Oliveira, o diretor do departamento de Turismo, Silvio Alves, a supervisora de Gabinete, Rosi Barros e mais de 50 associados do Clube.

“O evento foi oferecido para viver boas experiências com muita alegria, valorizando a melhor idade e celebrar uma data especial, que é o Dia das Mães. Foi muito divertido, uma manhã maravilhosa”, disse Isabel Felisbino.

Além do café da manhã oferecido gratuitamente, os participantes puderam desfrutar de atividades com sorteios de brindes.

A Sede do Clube da Terceira Idade está localizada na Rua Baronesa Geraldo de Rezende, 703, ao lado do Bosquinho.

Para saber como participar do Clube da Terceira Idade entre em contato com a assessora do Fundo Social, Angela Sales, no telefone 3812-8000.