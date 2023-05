Fundo Social realiza almoço em homenagem às Mães

Nesta sexta-feira (12), a Primeira Dama e Presidente do Fundo Social de Solidariedade, realizou um almoço especial em homenagem ao Dia das Mães para os membros do Clube da Terceira Idade “Laços de Amizade”.

O evento comemorativo foi organizado pelo Fundo Social de Solidariedade, sendo coordenado pela Presidente do Fundo e Primeira Dama, Sra. Isabel Teixeira Felisbino, com assessoria de Ângela Sales e apoiadores do Clube, proporcionando uma tarde de muitas homenagens e entretenimento.

O almoço aconteceu na Sede do ‘Clube Laços da Amizade’, localizado na Rua Baronesa Geraldo de Rezende, antigo ‘Bosquinho’, reunindo membros da terceira idade, familiares, autoridades, convidados, e contou com a presença do Prefeito Junior Felisbino.

Durante o evento houve sorteios, música ao vivo, baile com sucessos populares de várias épocas, e emocionantes homenagens às mães, marcado pelas entregas de flores.