Fundo Social recebe doação do Grupo Escoteiro de Itapira

Os escoteiros do 193° Grupo Escoteiro de Itapira realizaram na tarde desta sexta-feira, 3, a doação de mais de 700 peças de vestuários e calçados ao Fundo Social de Itapira. As roupas e agasalhos foram arrecadados durante a Campanha do Agasalho promovida pelo grupo durante o mês de junho e serão destinadas as famílias em situação de vulnerabilidade social.

A presidente do Fundo Social Sandra Marisa Elias Germano informou que as arrecadações continuam. “Nós solicitamos que as pessoas doem roupas lavadas, higienizadas e em bom estado e contamos com a doação da população”. A campanha segue até o final de julho.

Quem tiver interesse pode realizar a doação diretamente ao Fundo Social de segunda a sexta das 8h00 às 17h00 ou se informar pelo telefone 3863-0929.

comunicacao@itapira.sp.gov.br

(19) 3863.0700/ 3843.9107

(19) 99813.4051 (Whatsapp)